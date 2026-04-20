コーセーホールディングスは、“推し”とファンをネイルシールのデザインで繋ぐプラットフォーム「muw maze（ミュウ メイズ）」から、パシフィック・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）をイメージしたデザインの「パ・リーグ6球団コラボレーション・ネイルシール」を、4月22日からmuw maze 公式サイで発売する。

プロ野球観戦は、勝負の行方を見守る単なるスポーツ観戦だけでなく、ファッションやグルメ、イベントやファン参加型の企画などを楽しむ、総合的なエンターテインメント体験へと進化している。応援スタイルも多様化しており、チームのユニフォームやグッズに合わせた「観戦コーディネート」を楽しむ文化が加速。また、ファン層もZ世代やファミリーなど、属性の枠を超えて拡大。こうした広がりに合わせて、応援アイテムのひとつとして、球場でも日常でも使いやすい「パ・リーグ6球団コラボレーション・ネイルシール」を発売する。さらなる盛り上がりが期待される「推し活」を、全力で応援する。

商品特長は、各球団のチームカラーを基調に、球団ロゴやユニフォームからインスパイアされたデザインに「球団らしさ」をふんだんに取り入れている。すべての爪がきれいに見えるようこだわり抜いたデザイン設計になっている。またパッケージ箱には、各球団のマスコットキャラクターをあしらい、思わずパケ買い・パケ撮りしたくなるような「映える」世界観に仕上げた。球場だけでなくオフィスや日常使いの中で、「推し」球団を身近に感じられるよう洗練されたデザインになっている。

「セルフネイル」「メンズネイル」の普及を受け、性別や年齢を問わず、すべてのファンが一体感を持って楽しめる仕様とのこと。14サイズ展開で、自由に爪の形に合わせてアレンジが可能になっている。すべての指につけても、1本だけアクセントとしてつけてもOK。「私だけのオリジナルネイル」も「カップルやファミリーでお揃いネイル」も叶える自在な組み合わせで、全世代が楽しめる新しい応援スタイルを提案する。

硬化不要で貼るだけでジェルネイルをしたような仕上がりを実現した。剝がすだけで簡単に取り外せるので、試合の時のみ楽しみたいというニーズにも応える。場所や時間を選ばず、ライフスタイルに合わせて提案する。

［小売価格］2200円（税込）

［発売日］4月22日（水）

コーセー＝https://www.kose.co.jp