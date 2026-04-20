スポルティング守田英正が、リスボンダービーでヘディング弾を決めた

ポルトガル1部スポルティングCPは、現地時間4月19日に行われた第30節でベンフィカと対戦した。

この試合に先発出場した日本代表MF守田英正は、後半27分に今シーズン初ゴールを挙げたが、スポルティングは1-2で敗れている。

前半27分にPKでベンフィカに先制されたスポルティングだが、後半27分に同点に追い付く。右サイドからゼノ・デバストが上げたクロスに対して、ファーポスト際で守田が高い打点のヘッドでDFに競り勝ち、ゴール右に流し込んだ。

ビッグマッチにおける強さを見せた守田だが、後半43分にベンチに退く。その後、後半ATにスポルティングは失点を喫して1-2で敗れたが、SNS上でも「宿敵ベンフィカ戦で値千金のゴール！」「かっこいい！」「大一番で結果出すのさすが」「こういう試合で決める日本人選手、普通に誇らしい」と、守田には称賛が寄せられている。

また、5月15日に北中米ワールドカップを戦う日本代表メンバーの発表を控えていることもあり、ファンからは「ギアを上げてきた」「アピールしてるね！」「力ずくで代表引き寄せたな」「今の守田なら呼ぶべき」「これで呼ばないはなくなったな。確実に代表に必要な選手」「こんなの呼ばざるを得ないわ」「呼ばない理由は一つもないわ」と、2大会連続となるW杯メンバー入りを後押しする声が多く寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）