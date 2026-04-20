三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（37）が19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・15）で、「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。俳優業を始めた頃に言われた言葉を明かした。

国民的グループで活動しながらソロ歌手として世界進出を目指し、昨年11月から今年にかけて日本、台北、バンコク、ソウルを巡るアジアツアーを成功させた岩田。その原動力について聞かれると、俳優業を始めた頃の出来事を挙げた。

岩田は「グループが凄く人気が出て来て皆さんに認知していただくことになって、俳優としてろくに演技レッスンも受けないまま、ドラマや映画に出演させていただいた時期があって。恥ずかしながら」と振り返った。

そして「その時に、先輩方から“お前なんかすぐ消える”ってめちゃくちゃ言われた時期もあって」と告白。「たしかにその時期は未熟でしたし、その反面で“いつか見返してやる”っていう思いもあって。それが大きかった」と打ち明けた。

これにスタジオの「ハライチ」澤部佑は「役者さんに言われたってことですか？」と質問。岩田が「作品の打ち上げの時だったりとか、結構言われてました」と明かすと、共演者からは「えーっ！」と驚きの声が。

岩田は「ただそのお陰で火がついて今があると思うので、感謝してます」と笑顔で語ったが、俳優の中島健人は「ちなみにそれは誰なんですか？」とニヤリ。岩田は「絶対に言えない」と笑っていた。