水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　4月20日~26日の運勢

【2026年4月20日~26日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢非日常の体験が、心と頭のリフレッシュに！

上手な気分転換がいい運気の流れを引き寄せます。初めての体験、行ったことのない場所へ出かける、自然に触れる、瞑想するなど、日常から少し離れる時間が新しい視点や気づきを運んでくれます。25日は、悩んでいることほど覚悟を決めて動くと、流れが大きく変わりそう。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢“細部の詰め”をしっかりと！読書も開運行動

「ひとつひとつ丁寧に仕上げる」「小さなことにもきちんと向き合う」という姿勢が、次のステップへとあなたを押し上げます。特に26日は、「あと少しがんばる！」という気持ちを持つと◎。また本からいい刺激をもらえるときなので、書店や図書館はラッキースポット。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢自分で決めて動こう！遊びの予定はあなたが仕切って

思い切った行動、大胆な選択が追い風になり、たくさんのことをテンポよくこなせる好調期。ゴールデンウィークの計画も人まかせにせず、あなたが仕切ったほうがとんとん拍子に決まるでしょう。ただし、24日は勘違いやすれ違いが起きやすいので、大事な用事は電話など、口頭で伝えたほうが安心です。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢学びを求める姿勢がチャンスをつくる。たくさんのヒントに気づいて

新しい知識や情報を求めて動くほど、頼れる人や学びのきっかけに出会えます。ふと耳にした言葉や、偶然出会った人のひと言が大切なヒントに。25日は気持ちが先走りやすいので、イレギュラーな出来事は判断を急がず、ひと呼吸おいてから進めて。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢思いやり上手に。やさしい気持ちが幸せを引き寄せる

まわりの人が笑顔になるほど、思いがけない幸運が巡ってきます。相手を思うひと言や、場をなごませる話題で、みんなが心地よくいられる場所をつくりましょう。ただ、26日はそのやさしさが少しだけ空回りしやすい日。相手を喜ばせようとがんばりすぎず、自然体で！

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢急がず丁寧に。ひとつひとつ積み重ねて

一気に進めるより、落ち着いたペースをキープするといいとき。見落としていた大切なことに気づき、改善のヒントも得られます。気になっていたことの見直し、やり方の刷新も◎。特に20日は新しいリズムに切り替える絶好のタイミング。小さな調整でもこの先の運気が大きく変わります。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢視野を広げ、無理のない選択を。こだわりすぎないこともポイント

やる気はあるのに気持ちや体が追いつかず、モヤモヤしたりするかも。そんなときだからこそ、ひとつのことにのめり込まず、今の自分ができることを淡々と進めたほうがいい結果につながります。遅れを取り戻したいことは、運気が上向く21日に動くとスムーズです。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢苦手なものが好きに変わるチャンス！空気を読む“ひと呼吸”を大事に

ふとしたきっかけから、苦手だったことに興味が湧いたり、好きになれたりする可能性が。特に22日はラッキーデー。ただし勢いがつきすぎると、やや強引に見えたり、空気を読み違えたりしてしまうことも。前に出るときほど、相手のペースや温度感を意識しましょう。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢考え方のシフトチェンジを。未来志向になって吉

過去のこだわりや「こうあるべき」という思い込みを手放し、視点を少し変えてみると、新たな可能性が見えてくるタイミング。ひらめきや偶然の出会いにも恵まれ、悩んでいたことの答えのヒントも見つかりそう。23日は物事をシンプルに捉えるほどいい流れに乗れます。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢「やってみたい！」はチャンスのサイン。迷わず挑戦を

やりたいことに手を伸ばすと、新しい出会いや刺激が訪れ、活躍の場も広がっていきます。自分には関係がないと思っていたフィールドにも目を向けてみましょう。24日は勢いを後押しするチャンスの日。世界を広げてくれそうな人・物・場所には積極的にアクセスを。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



