新卒採用では、人手不足を背景に企業の採用意欲が依然として高く、学生にとって有利な「売り手市場」が続いている。では、こうした状況のなかで、企業は実際にどの大学から学生を採用しているのだろうか。業界別・企業別に2025年「採用大学」ランキングを作成した。今回は野村證券、大和証券の2大証券会社のランキングをお届けする。（文／Diamond WEEKLY事業部 編集チーム、データ提供／大学通信）

2024年は早慶がトップ2

25年はどうなった？

証券業界は、株式市場の好調を背景に、大きく2つの流れが見られるようになっている。1つは、対面型の証券会社が法人や富裕層向けのサービスをさらに充実させる動きで、もう1つはネット証券が個人ユーザーの裾野を広げている動きである。

対面型の証券会社では、M＆Aや資金調達の支援などにおいて、単なる金融知識だけでなく、相手と信頼関係を築く力や構想力といった「人としての力」と専門性の掛け合わせが強みとなっている。

一方、ネット証券は、SNSなどを活用したマーケティングによって幅広い顧客層にアプローチしている。金融とITが融合するフィンテックの時代において、ここで身につくITスキルやマーケティング力は他の業界でも活かしやすく、将来的なキャリアの選択肢を広げやすい点でも注目されている。

2025年の2大証券会社の採用大学ランキングでは、野村證券の1位は慶應義塾大、2位は早稲田大、3位は関西学院大、大和証券の1位は早稲田大、2位は慶應義塾大、3位は中央大と関西学院大が並んだ。

果たして、25年のランキングに変化はあったのだろうか。

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