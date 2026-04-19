◇セ・リーグ ヤクルト3―1巨人（2026年4月19日 神宮）

ヤクルトのホセ・キハダ投手（30）が19日、巨人戦で3―1の9回に登板。1回を無失点に抑え、8セーブ目を挙げた。

今季が来日1年目の助っ人左腕は、これで初登板から8試合連続セーブ。22年に大勢（巨人）がマークした7試合連続を上回る、プロ野球新記録となった。

試合後、キハダは「言葉で表せない。今日、家族が来ているんですけど、こんな記録をつくること以前に、日本でプレーすることも想像していなかった中で、こういう記録ができて凄く幸せ」と感無量の面持ち。キャベッジを空振り三振に仕留めて新記録を決めたウイニングボールは、プロ初勝利のドラフト4位ルーキー・増居翔太に手渡した。

「もちろん僕にとっても、とても大切なボールなんですけど、でも今日は彼（増居）が良い試合で、初勝利でスペシャル（特別）なので、彼に」

3カード連続の勝ち越しを決め、今季最多の貯金9で首位を快走するヤクルトを支える守護神。「もちろんレコード（記録）も大事なんですけど、チームに勝つことに貢献するのが、クローザーとして凄く大事なこと」と表情を引き締めた。

◇ホセ・キハダ 1995年11月9日生まれ、ベネズエラ出身の30歳。マーリンズ、エンゼルスを経てヤクルト入り。メジャー通算142試合登板は全てリリーフで、4勝14敗8セーブ、防御率4.59。左投げ左打ち。