お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が18日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後7・54）に出演。母の職を明かした。

新婚のケンコバ。冒頭からMC・黒田有に祝福され詳細を聞かれるも、ほらを吹き続けブーイングを浴びた。同じくゲストの武田真治がプロポーズ秘話などを明かす中、ケンコバは「政略結婚です」とまたふざけ始めた。

「うち、実家が書道教室なんです」と切りだし、全発言に疑いの目を向ける黒田に「これはほんまなんです。オカンが（やってる）」と主張。“これはホンマ”というテロップが示された。

「で、うちのかみさんのほうが代々ペン習字やってた一族で」と説明。「墨汁の書道とペン習字の、血で血を争う戦いを…。それで手打ですよね。お互いの跡継ぎ差し出して、今後仲良くやっていきましょう、と」と続けた。

「へえ〜」と反応した武田に、「よう“へえ〜”って言いますね」と黒田。ケンコバに向かって「ほんまにもうオマエ…来世ろくな人間にならんぞ」と、ウソだらけのエピソードに、あきれかえった。

ケンコバは意に介さず「プロポーズはちゃんとしましたよ。“貴様の一族の血をわが一族に迎え入れよう”と。“御意”って言われました」と話し、爆笑を誘っていた。