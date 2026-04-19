「春を感じる食べ物といえば？」＜回答数37,805票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第504回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春を感じる食べ物といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春を感じる食べ物といえば？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
タケノコ揚げ
【材料】（2人分）
タケノコの煮物(市販品) 2人分
片栗粉 適量
揚げ油 適量
木の芽 適量
【下準備】
1、タケノコの煮物は大きければ食べやすい大きさに切って汁気を拭き取る。揚げ油を180℃に予熱し始める。
【作り方】
1、タケノコの煮物に片栗粉を薄くまぶし、180℃に予熱した揚げ油でカラリと揚げる。油をきって器に盛り、木の芽を添える。
木の芽がない場合は、粉山椒でもいいですよ。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春を感じる食べ物といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春を感じる食べ物といえば？」
・「春を感じる食べ物といえば？」の結果は…
・1位 …タケノコ 44%
・2位 菜の花 20%
・3位 イチゴ 20%
・4位 桜餅 15%
※小数点以下四捨五入
37,805票
・2位 菜の花 20%
・3位 イチゴ 20%
・4位 桜餅 15%
※小数点以下四捨五入
37,805票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
タケノコ揚げ
【材料】（2人分）
タケノコの煮物(市販品) 2人分
片栗粉 適量
揚げ油 適量
木の芽 適量
【下準備】
1、タケノコの煮物は大きければ食べやすい大きさに切って汁気を拭き取る。揚げ油を180℃に予熱し始める。
【作り方】
1、タケノコの煮物に片栗粉を薄くまぶし、180℃に予熱した揚げ油でカラリと揚げる。油をきって器に盛り、木の芽を添える。
木の芽がない場合は、粉山椒でもいいですよ。
(E・レシピ編集部)