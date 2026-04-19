・「春を感じる食べ物といえば？」の結果は…

・1位 …タケノコ 44%

・2位 菜の花 20%

・3位 イチゴ 20%

・4位 桜餅 15%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「春を感じる食べ物といえば？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「春を感じる食べ物といえば？」