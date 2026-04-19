「中山グランドジャンプ・ＪＧ１」（１８日、中山）

大生け垣障害を跳んだところで断然の１番人気に支持されたエコロデュエルが、早めにスパートを仕掛けた。逃げたサンデイビスがペースを落とさなかったため、出切ったのは最終周回の外回りに出たところだったが、手応えが他の馬とは違い過ぎた。３〜４角で一方的に後続を突き放し、直線の最終障害を乗り切ったところでは完全に独走状態だ。昨年マークしたタイムをさらに１秒５も縮めてコースレコードを更新。２着馬に２秒差をつける大差勝ちでＪＧ１・３連覇を達成。障害界の頂点の座を不動とした。

異次元の勝ちっぷりに草野も驚きを隠せない。「ホッとしたのが一番です。とんでもない強さ。びっくりしました。スローの切れ味勝負になるのがイヤだったので、最悪逃げてもと思っていました。馬が行く気になっていたし、けんかをしても仕方がないので途中から行かせました。後ろはどれくらい来ているのかなと思ってターフビジョンで確認したら、他の馬が見えなかった」と超ロングスパートに対応したパートナーを絶賛した。

今後は夏休みを挟んで東京ハイＪ（１０月１８日・東京）から中山大障害（１２月２６日・中山）へ。岩戸師は「成長して大人になったね。今回は未対戦馬もいたけど、それでもこの勝ち方。年末はもう何が来ても大丈夫」とキッパリ。この王者の政権はきっと長く続く。