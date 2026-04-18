【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年4月20日〜4月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月20日〜4月26日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月13日〜4月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『裏がある人との繋がりに注意しましょう』
｜総合運｜ ★★★★★
自分の見せ方を色々と工夫していくので、様々な人に気に入られます。そのまま繋がりにしても良いのですが、中には後々に傷付けてくる人がいることを頭に入れておきましょう。仕事や公の場では、今欲しいと思っている情報が入って来やすいです。日常の謎もそれで溶けやすくなるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
本命の人に対してのアプローチは相手の好みを突いていて、それ自体はとても印象が良いです。進まないのは、相手の嫌がることを止められていないからかも知れません。シングルの方は、じっくり相手のことを見ていく人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらを丸裸にする武器を持っています。
｜時期｜
4月22日 流されてしまう ／ 4月24日 お節介をやく
｜ラッキーアイテム｜
大自然
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞