◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝が１８日、横浜市内の所属ジムで、元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝との初防衛戦に向けた練習を公開。シャドーボクシングを１ラウンド行い、軽快な動きを披露した。

拓真は昨年１１月２４日、ＷＢＣ同級１位・那須川天心（帝拳）との王座決定戦で３―０の判定勝利を収め、１年１か月ぶりの世界王座返り咲きを果たした。６か月ぶりのリングで、日本男子初の世界５階級制覇を目指すレジェンド・井岡の挑戦を受ける。

同興行メインイベントでは、兄の世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝の挑戦を受ける。兄弟の“共演”は２４年５月の東京ドーム興行以来となる。

大橋ジムの大橋秀行会長（６１）によると、尚弥・拓真兄弟は同じ時間帯で練習しており、互いにアドバイスを送り合っているという。拓真は「試合に向けて、お互い同じ気持ちで切磋琢磨（せっさたくま）していけるので、自分からしたら同じ日の方がお互い高め合っていける」と話し、試合当日は「自分が結果をしっかり出してナオ（尚弥）につなげる。そこまでがセットかな、っていう感じです」と勝利のバトンをつなぐことを誓った。父・真吾トレーナー（５４）も「絶対いいと思いますよ。練習でお互いに頑張り合えるわけじゃないですか」と兄弟そろい踏みの相乗効果を強調した。