女子プロレスのスターダムは18日、東京ドリームパークでドリームランタンイベントを行った。26日の「ALL STAR GRAND QUEENDOM2026」横浜アリーナ大会に向け、スペシャルトークショーを実施。AEWのメーガン・ベーンと防衛戦をするIWGP女子王者の朱里、フワちゃんとシングル対決する安納サオリ、なつぽいと対戦する伊藤麻希、HATE軍の小波が持つワンダー・オブ・スターダム選手権に挑戦する羽南、沙弥様こと上谷沙弥のワールド・オブ・スターダム選手権に挑戦する玖麗さやかが出演した。

伊藤は「あくぽいを成敗しないといけない」と打倒なつぽいを誓う。玖麗は「上谷沙弥のカリスマ性に圧倒されてきたが、今はやるしかない。勝つぞ」とやる気。羽南は「反則するなとは言わないので私は正面からぶつかります」とHATE軍の小波へ意地を見せた。安納は「フワちゃんはうるさい。自信しかないです」と言い切る。ベルトを手にした朱里は「私が勝ってベルトの価値を高めていきたい」とタイトル死守を誓った。

その他には安納のカレーの話や玖麗はプロレスラー以外では陶芸家になることや伊藤はインドのガンジス川で泳ぐなどで盛り上がっていた。