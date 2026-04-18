『今日好き』“はるねね”今井暖大＆時田音々、リンクコーデで魅せる“シンクロランウェイ” クールな表情で存在感
ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました』「卒業編2026」でカップルとなった今井暖大＆時田音々（はるねね）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』の同番組スペシャルステージに参加した。
【全身ショット】クールな表情で会場の視線を引きつけた、はるねねカップル
はるねねは、黒ジャケットをリンクさせたスタイリングで登場。息の合った歩きでランウェイを進み、息ぴったりのコンビネーションを見せた。ステージトップではクールな表情を浮かべ、会場の視線を引きつけた。
高校生のリアルで等身大な恋と青春を描く同番組が10周年を記念して歴代出演者である、瀬川陽菜乃、葛西杏也菜、紗和、小林ゆあ、白石乙華、長浜広奈に加え、成立カップルがペアでランウェイ。チェンマイ編の倉澤俊、谷村優真の“しゅんゆま”、卒業編2026の“はるねね”、夏休み編2025の内田金吾＆多田梨音“きんりの”、恋愛見届人の井上裕介（NONSTYLE）、かす、中川大輔、大友花恋も登場した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】クールな表情で会場の視線を引きつけた、はるねねカップル
はるねねは、黒ジャケットをリンクさせたスタイリングで登場。息の合った歩きでランウェイを進み、息ぴったりのコンビネーションを見せた。ステージトップではクールな表情を浮かべ、会場の視線を引きつけた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。