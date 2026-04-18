花と甘いご褒美の贈答体験！ おいもや楽天市場店「選べる花ギフト」

記事ポイント 昨年約15,000鉢が完売した人気の母の日花ギフトが、2026年は全25種類に拡充。ダリア、バラ、カラーの新作6種類が加わり、贈る相手の雰囲気に合わせて選ぶ楽しさが広がります。花鉢1鉢に苺×さつまいもバウムクーヘン1個が付いた、華やかさとおいしさを一緒に届けるセットです。 昨年約15,000鉢が完売した人気の母の日花ギフトが、2026年は全25種類に拡充。ダリア、バラ、カラーの新作6種類が加わり、贈る相手の雰囲気に合わせて選ぶ楽しさが広がります。花鉢1鉢に苺×さつまいもバウムクーヘン1個が付いた、華やかさとおいしさを一緒に届けるセットです。

母の日に何を贈るか迷ったとき、相手の好みに合わせて花を選べるギフトは、それだけで特別感があります。

おいもやの母の日ギフト2026では、昨年約15,000鉢が完売した花鉢シリーズを全25種類に拡充し、花とスイーツを一緒に楽しめるセットとして展開します。

おいもや楽天市場店「選べる花ギフト」

商品名: おいもや 母の日ギフト2026 25種から選べる花鉢＆バウムクーヘンセット内容: 選べる花鉢1鉢、苺とさつまいものバウムクーヘン1個花の種類: 全25種類実績: 2025年母の日ギフトとして約15,000鉢完売

定番のカーネーションだけではなく、贈る相手の好きな色や雰囲気に合わせて選べるので、「いつもと違う一鉢を贈りたい」という気持ちに自然と寄り添ってくれます。

箱を開けた瞬間に花の華やかさが目に入り、そのままスイーツも楽しめる組み合わせは、母の日のうれしさをすぐに実感してもらえる贈り物です。

選ぶ楽しさ

2026年は新たにダリア2種、バラ2種、カラー2種が加わり、華やかな印象から落ち着いた雰囲気まで、幅広いテイストから選べる構成になります。

たとえば存在感のあるダリアは部屋をぱっと明るく見せたいときにぴったりで、上品なバラは大人っぽい贈り物を探している人の気分に寄り添います。

すっきりとしたフォルムが美しいカラーは、甘すぎない花ギフトを選びたい人にとって、洗練された選択肢になりそうです。

人気の理由

昨年販売実績: 約15,000鉢完売展開先: 楽天市場など楽天市場実績: デイリーランキング1位獲得

母の日ギフトとして昨年約15,000鉢を完売した実績は、見た目の華やかさだけではなく、選ぶ楽しさまで支持されていることを感じさせます。

楽天市場でデイリーランキング1位を獲得した実績もあり、毎年の定番として安心して選びやすいのも魅力です。

花とスイーツのセット

セット内容: 花鉢1鉢＋苺とさつまいものバウムクーヘン1個配送形態: 花とスイーツを同じ箱でお届け

花を眺める楽しさに加えて、すぐに味わえる苺×さつまいもバウムクーヘンが付くことで、届いたその日から母の日らしいご褒美時間が始まります。

見た目だけで終わらず、ひとくちのおいしさまで用意されているので、感謝の気持ちをより立体的に伝えられるギフトです。

母の日の花ギフトは、何を選ぶかで気持ちの伝わり方が変わります。

おいもやの全25種類のラインナップなら、かわいらしさ、華やかさ、上品さの中から相手に似合う一鉢を探す時間まで贈り物になります。

花とスイーツを一箱で届けられるので、見た瞬間のときめきと食べる楽しみを一度に届けたい人にもぴったりです。

母の日に向けて注目したい、おいもやの「母の日ギフト2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. おいもやの母の日ギフト2026はどんなセットですか？

A. 全25種類から選べる花鉢1鉢に、苺とさつまいものバウムクーヘン1個を組み合わせた母の日向けギフトです。

花の華やかさとスイーツのご褒美感を一緒に楽しめるのが魅力です。

Q. 2026年の新作として追加された花は何ですか？

A. 2026年はダリア2種、バラ2種、カラー2種の計6種類が新たに追加されます。

華やかなものから上品で落ち着いた印象のものまで、贈る相手の好みに合わせて選べます。

Q. この花ギフトはどんな人への贈り物に向いていますか？

A. 定番のカーネーション以外を贈りたい人や、相手の好きな色や雰囲気に合わせて選びたい人に向いています。

花だけでなくスイーツも一緒に楽しんでもらいたい母の日ギフトとしてもぴったりです。

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