◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシングWBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）が18日、横浜市内の所属ジムで、WBC同級4位の王者・井岡一翔（37＝志成）との防衛戦へ向けた練習を公開。バンデージはつけずに、シャドーボクシングを1ラウンドだけ披露し「レジェンド相手にどう戦って勝つのか、そこを見てもらいたい。日本人初黒星をつける」と元世界4階級制覇王者討ちへ静かに闘志を燃やした。

試合は5月2日に東京ドームで開催される世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）―WBA・WBC・WBO同級1位・中谷潤人（28＝M.T）のアンダーカードとして行われる。兄・尚弥とは24年5月の東京ドーム以来、約2年ぶりの兄弟同時世界戦となり「前回同様、兄と一緒に出られる凄みを感じながら東京ドームという、他では味わえない異様な空間を楽しみたい」と高揚感を口にした。

会見に同席した所属ジムの大橋秀行会長（61）によると、当日の観客席数は「だいたい5万5000席」規模になるという。1990年2月に東京ドームで行われたマイク・タイソン―ジェームス・ダグラス戦の5万1600人を大きく上回る、日本ボクシング興行最多の動員数となる。

井上尚は24年5月、東京ドームでのルイス・ネリ（メキシコ）戦でダウンを奪われながらも6回TKO勝ち。4万3000人を沸かした前回を大きく上回ることとなり、大橋会長は「井上尚弥―中谷潤人戦でもドームを満員できるが、そこに功労者の井岡一翔と、井上拓真戦が入るのが本当に大きい。ボクシング界にとって歴史に残るのは間違いない。忘れられない一日になる」と話した。