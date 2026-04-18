土曜付のＧ１予想企画「展開王」は、数多くある予想ファクターの中から展開面にスポットを当てて勝ち馬をあぶり出す。先週の桜花賞を担当した鈴木悠貴は◎ギャラボーグ（２着）から３連単８万２７１０円をゲット！！牡馬クラシック第１弾「第８６回皐月賞」は大阪本社・新谷尚太が連続的中に挑む。当企画を担当した時は２４年ホープフルＳから本命馬が７戦連続で連対中。“展開王名人”が混戦ムードの一戦を読み解き、◎を託したのはセンス光る２歳王者だ。

２カ月ぶりに楽しみな企画の担当が回ってきた。２６年最初に登場したフェブラリーＳは◎コスタノヴァが勝ち、堅い決着ながら３連単５０８０円をゲット。これで展開王を担当したＧ１の我が本命馬は２４年ホープフルＳから７戦連続で連対している。さあ、混戦ムードの皐月賞も読み解こう。

週初めから出走馬の馬柱を眺めて、気になったのは前哨戦で逃げていた馬がいないこと。トレセンで取材を進めても逃げ宣言する陣営はいなかった。共同通信杯を前々から押し切ったリアライズシリウス、武豊騎乗ロードフィレールが逃げ候補になるが、何が行ってもペースは落ち着きそう。さらに昨年のように道中で早めに動く馬もいなさそう。馬群は固まったまま最終４角へ。ロスなく立ち回れる先行馬、内枠勢が有利になる。

木曜に発表された枠の並びを見て、ピンときたのが最内枠に入った◎カヴァレリッツォだ。ここ２走の走りから、１番枠は間違いなくプラスに働く。２走前デイリー杯２歳Ｓはスタートして最後方までポジションを下げたが、そこから道中で２、３番手まで浮上。直線は内めを通って長く脚を使い、頭差の２着に踏ん張った。前走の朝日杯ＦＳも直線で内ラチ沿いから鋭く伸び、鮮やかな差し切りＶ。立ち回りのうまさが光るレースぶりだった。田嶋助手も「一戦ごとに操作性が良くなり、馬混みも大丈夫」と非凡なレースセンスを絶賛する。

近２走のマイル重賞で前半５Ｆ５８秒台の速い流れを経験。今回はメンバー的に５９〜６０秒台の比較的落ち着いた流れが濃厚で、もっと楽にポジションを取れそう。道中は先行馬を見ながら内ラチ沿いをキープ。経済コースをロスなく運べる分、脚もたまる。激しい追い比べが予想される直線は“テン乗り名人”レーンに全権委任。巧みにさばいて抜け出す。先週の桜花賞は２歳女王スターアニスが直行ローテで快勝。今週は２歳王者の番だ。（新谷 尚太）