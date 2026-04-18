◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―１中日（１７日・甲子園）

阪神の新外国人ダウリ・モレッタ投手が、来日２勝目を手にした。同点の７回からマウンドに上がり、１安打無失点、２奪三振と好投。その裏に森下が決勝ソロを放ち、白星が舞い込んだ。

７回２死一塁。先発・柳の代打・大島は、決め球のスライダーで空振り三振に仕留めた。安定した投球で、チームに流れを引き寄せた。「集中しているのはチームに貢献するということだけ。それが引き続きできているのはとてもうれしい」と笑顔を見せた。

お立ち台では、１５日に迎えた３０歳の誕生日を祝福され「アリガトウ」と照れ笑い。「去年成し遂げたリーグ優勝というのを僕も味わいたい。みなさんで一緒にそれを取れることを期待しています」と目標を口にした。

試合前練習後には、Ｍ！ＬＫの楽曲「好きすぎて滅！」を口ずさみながらクラブハウスへ引き上げる姿も。その底抜けの明るさは、ブルペン陣の中でも欠かせない存在になっている。また、ヒーローインタビューでは、リポーターの「明日も勝ってくれますよね？」というフリに「ヤダネッタラ、ヤダネ〜」と氷川きよしの「箱根八里の半次郎」の一節に乗せ、"ドミニカンジョーク"！？でファンを沸かせた。