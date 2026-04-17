ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【4月18日 関東の天気】今年の夏も“酷暑”続出？ 【4月18日 関東の天気】今年の夏も“酷暑”続出？ 【4月18日 関東の天気】今年の夏も“酷暑”続出？ 2026年4月17日 19時8分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 4月18日の関東の天気を日比麻音子キャスター、森田正光気象予報士がお伝えします。・40℃以上は“酷暑日”に・季節先取り GWは夏本番の暑さ?・週末日差したっぷり 紫外線対策を リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, 慰霊祭, 床暖房, 思いやり, 在宅医療, 神奈川, 伊東市, 明治大学, 徳島, 井の頭線