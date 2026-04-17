SVリーグがセリエA男子と提携！ 両リーグ所属チームによる大会も検討

公益社団法人SVリーグ（SVL）は17日、イタリアのプロバレーボールリーグであるLega Pallavolo Serie A（セリエA男子リーグ）との間で、相互協力および交流に関するMOU（基本合意書）を締結したことを発表した。

現在、イタリアのセリエA男子では日本代表主将の石川祐希（ペルージャ）、大塚達宣（ミラノ）、垂水優芽（チステルナ）、マサジェディ翔蓮（ミラノ）の4人の日本人選手がプレー。世界最高峰の舞台で活躍を続けている。今回の提携は、こうした選手レベルでの繋がりをリーグ間の公式なパートナーシップへと発展させ、両国のバレーボールコミュニティの持続的な成長に寄与することを目的としている。

本提携は、両リーグが密に連携することで競技力の向上やリーグ運営、事業マネジメント力の強化を図るとともに、グローバル市場における存在感を高めることを目的としている。世界最高峰のリーグを目指すSVリーグにとって、本場イタリアとのパートナーシップ構築は海外戦略の重要な一環となる。

具体的な協力項目には、選手交流を通じた競技水準の向上のほか、ファンエンゲージメントやユース育成、イベント運営に関する知見の共有が盛り込まれた。また、両リーグの所属チームによる大会やユース向けのクリニック、指導者やトレーナーの交流プログラムといった各種イベントの共同開催も検討・推進される。

SVリーグは、今回のセリエA男子リーグとの連携を通じて、日本バレーボール界のさらなる競技力向上と事業成長を実現し、国際的なプレゼンスの一層の強化に取り組んでいく構えだ。具体的な実施内容や商業権の取り扱いを含む諸条件については、今後両者間で協議のうえ、個別に決定される予定となっている。世界トップレベルのリーグ同士が手を取り合うことで、両国のバレーボールコミュニティの持続的な発展に向けた大きな一歩となることが期待される。