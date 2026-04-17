淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」内のアトラクション『ドラゴンクエスト アイランド』にて、5周年記念グッズおよび新サブクエスト連動グッズ計6種が4月24日より順次発売されることが発表された。

【画像あり】販売される新グッズ

『ドラゴンクエスト アイランド』は5月15日にオープン5周年を迎える。これを記念し、4月17日から7月13日の期間限定で「ドラゴンクエスト アイランド 5周年記念大感謝祭」が開催される。あわせて、4月24日からは復刻開催となる『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』の新サブクエスト「異国の王子とふしぎな石版」もスタートする。

今回発売されるグッズは、5周年記念グッズと新サブクエスト連動グッズの2カテゴリに分かれている。5周年記念グッズでは、アトラクション5周年のオリジナルキービジュアルが描かれたハードカバーノート（1,320円）、アクリルジオラマ（3,080円）、A4クリアファイル（440円）などがラインナップされる。

新サブクエスト連動グッズでは、サブクエスト内に登場する新デザインのホミロットたちをあしらったアクリルパズルスタンド（各1,100円）やアクリルキーホルダー（各660円）、ステッカーセット（440円）が登場。アクリルパズルスタンドとアクリルキーホルダーは、海賊ホミロット・魔法戦士ホミロット・ひつじホミロットの3種展開となる。

販売場所はニジゲンノモリ内のショップ＆レストラン「ルイーダの酒場」。いずれも同施設限定のオリジナルグッズとなっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）