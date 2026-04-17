「日経225オプション」5月限プット手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 20( 8)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 6( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
JPモルガン証券 20( 20)
SBI証券 15( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 20( 8)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 6( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
JPモルガン証券 20( 20)
SBI証券 15( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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