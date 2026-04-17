『余命3ヶ月のサレ夫』幸せの絶頂から悲劇へと向かう場面写真公開
俳優・白洲迅が主演し、俳優・桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜 後11：15）が24日に初回放送を迎える。第1話の場面写真が公開された。
【写真】”サレ夫”役の白洲迅＆”悪女”桜井日奈子
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
主人公は大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲）。進んで家事や息子の世話をする家族思いの“優等生夫”である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告されてしまい…。絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井）の不倫が発覚。葵はその事実を受け入れられず、妻を信じ続ける。
一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに付き合っている愛人がいた。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。
やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。するとこれまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいくことになる。
愛する家族と暮らす幸せな日々が崩れ落ち、心優しきどん底系サレ夫(不倫サレた夫)になってしまった葵と、モンスターと化した奔放系シタ妻（不倫シタ妻）美月。突然敵対することになった2人は、周囲の人々を巻き込んで、究極の心理戦を繰り広げる。
【写真】”サレ夫”役の白洲迅＆”悪女”桜井日奈子
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに付き合っている愛人がいた。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。
やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。するとこれまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいくことになる。
愛する家族と暮らす幸せな日々が崩れ落ち、心優しきどん底系サレ夫(不倫サレた夫)になってしまった葵と、モンスターと化した奔放系シタ妻（不倫シタ妻）美月。突然敵対することになった2人は、周囲の人々を巻き込んで、究極の心理戦を繰り広げる。