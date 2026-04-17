「綺麗なアンモニャイト」「まんまるですね！」と絶賛されているのは、アンモナイトのようにまん丸な姿で眠っている猫ちゃんの光景。手足をお腹にしまい、体を丸めて眠る光景が19万表示を突破しています。どれくらい丸いのかと猫ちゃんの姿の上に丸い線を重ねてみたところ、想像以上の丸さだったと驚きの声があがることとなりました。

【写真：丸まって寝ている猫を撮影→『線で囲ってみた』結果…完璧すぎるフォルム】

ムギちゃんの『アンモニャイト』が想像以上に円形だと驚愕の声！

Xアカウント『キジトラのチビ&ムギ』に投稿されて話題となっているのは、キジトラ猫のムギちゃんが美しすぎる姿でお昼寝をしている光景。ある日、ムギちゃんの飼い主さんはムギちゃんがアンモナイトの化石のように丸まっているのを見かけたそう。普段から丸まって眠ることが多いムギちゃんですが、この日は特にまん丸な姿だったそう。そこで飼い主さんがムギちゃんの姿を写真に収めて、ムギちゃんの体を丸で囲ってみたところ…なんと、綺麗に丸の中に収まったそう！

「猫は液体」という言葉はよく聞きますが、どうやら猫ちゃんは球体にもなれるようです。

いろいろなお昼寝スタイルを楽しむムギちゃん

そんな驚きの寝姿を見せてくれたムギちゃんですが、ムギちゃんは普段からいろいろな寝姿を見せてくれているのだそう。まん丸のアンモニャイトが少し崩れた格好や、箱の中に綺麗に収まる姿、安心しきって足を投げ出して眠る時もあるのだとか。そんなさまざまなムギちゃんの寝相に、思わず笑顔になってしまいます。

丸い線の中で綺麗に収まるムギちゃんの寝姿には、たくさんの人から絶賛と驚きの声が寄せられることに。「完璧な円！」「トリミングなしでヘッダーのアイコンに使えますね」と、まさにアンモナイトのようにまん丸な姿に驚く声や、「我が家にもよく落ちてます」と、共感の声もあがっています。

Xアカウント『キジトラのチビ&ムギ』では、そんなムギちゃんの可愛いお昼寝姿や、キジトラ猫チビちゃんとの仲良しな光景がたくさん投稿されていますよ。

ムギちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「キジトラのチビ&ムギ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。