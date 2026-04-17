６人組ボーカルグループ「Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ」のかれんが、友人の結婚式に出席したプライベートショットを公開した。

かれんは１７日までに自身のインスタグラムを更新。「インスタに載せれてなかった 私の大阪の小中学校が同じだった大切なお友達の結婚式の写真たち 本当に素敵な式でした！」と記し、肩を出したロングドレス姿の写真をアップ。

「呼んでくれた事に感謝！ そして、同じテーブルだった友達は小中が同じだった子、中学が同じだった子居ましたが、本当に１０数年振りの再会でプチ同窓会みたいになってて 会えて本当に嬉しかった！」「同級生の男子にも久しぶりに会って久々に苗字呼びされて新鮮でした笑笑」と振り返った。

「披露宴の本当に本当の最後に流れた挙式〜披露宴の様子をまとめたムービーに、私たちの『Ｉ Ｐｒｏｍｉｓｅ Ｙｏｕ』を使ってくれて大感動＆大感謝でした 私の友達、本当に結婚おめでとう！幸せを分けてもらいました」とつづった。

この投稿には、「本当に似合ってる」「めちゃくちゃ素敵だ」「レディなかれんさん」「ドレス素敵 幸せのお裾分けありがとう」「大人カワイイ」などのコメントが寄せられた。