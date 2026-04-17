41歳とは思えぬ驚異的スタイル…『コーヒープリンス』女優、ミニ丈で魅せる“黄金美脚”にクギ付け

女優ユン・ウネが、全盛期を彷彿とさせるビジュアルとスタイルを披露した。

4月16日、ユン・ウネは自身のインスタグラムを更新し、「スケジュール終了!!!」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】41歳とは思えない…ユン・ウネの“黄金美脚”

公開された写真には、グレーのミニワンピースを着こなすユン・ウネの姿が収められている。ミニ丈から伸びるスラリとした美脚と、引き締まったウエストラインが際立ち、視線を釘付けにした。

ユン・ウネはカメラに向かって愛らしい笑顔を見せ、41歳という年齢が信じられないほどの“童顔ビジュアル”でファンを魅了した。

（写真＝ユン・ウネInstagram）

なお、ユン・ウネは1999年にガールズグループBaby V.O.Xの新メンバーとしてデビュー。女優へ転向後は、ドラマ『宮 -Love in Palace-』や『コーヒープリンス1号店』などに出演し、広く愛された。

◇ユン・ウネ プロフィール

1984年10月3日生まれ。1999年にアイドルグループ「Baby V.O.X」で芸能界デビュー。2002年の映画『緊急措置19号』で女優にデビューし、『宮 -Love in Palace-』（2006）でドラマ初主演を務めた。その後も『コーヒープリンス1号店』（2007）、『お嬢さまをお願い！』（2009）などに出演して人気女優に。熱心なクリスチャンとしても有名。