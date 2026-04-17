昨季まで巨人２軍監督を務め、現在は２軍公式戦に参加しているオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」を務める桑田真澄氏（５８）が、侍ジャパンＵ１２代表監督に就任することが１７日、分かった。ＮＰＢエンタープライズが発表した。

８月９日から中国・杭州で行われる「第１２回 ＢＦＡ Ｕ１２アジア野球選手権」で指揮を執る桑田氏は「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になります。野球で勝利を目指すことはもちろんですが、世界の同年代の選手たちと交流し、さまざまな文化や価値観に触れることで、視野を広げてほしいと思っています。また、国際大会を通して、失敗を恐れず挑戦することや、仲間と助け合うことの大切さを学んでもらえればうれしいです。そうした経験が、将来社会で活躍するための大きな力になると考えています。日本野球の未来のために責任を持って務めたいと思います」とコメントした。

桑田氏は現役時代に通算１７３勝（１４１敗）、最優秀防御率２度、ＭＶＰ、最多奪三振、沢村賞を各１度受賞。引退後は評論家活動の傍ら、早大大学院、東大大学院で投球フォームなどの動作解析などにいそしみ、東大や桜美林大の特別コーチとしてアマチュア指導に携わった。２１年に投手チーフコーチ補佐として１５年ぶりに巨人復帰し、２２年は投手チーフコーチ、２３年はファーム総監督、２４年から２軍監督に就任。昨季は２年ぶり２９度目のイースタン優勝を果たした。

昨年１０月下旬までみやざきフェニックス・リーグを指揮。その後、球団は若手が伸び悩んだことを理由に同ポストから外す方針を伝え、フロント入りを打診したが、桑田氏は１軍が優勝を逃した責任があるとして固辞。１０月２８日に退団が発表され、スポーツ報知の取材に「少しゆっくりと過ごしてエネルギーを充電して、今後の人生を考える時間にしたい」と語っていたが、同１２月上旬にオイシックスのＣＢＯ就任が発表されていた。

２３年以降は巨人のファームにミーティングや面談、勉強会の文化を根付かせ、自発的に行動する組織を目指しながら、「失敗を恐れずに挑戦を続けよう」と選手の背中を押してきた。「選手の伴走者」を理想に指導者の道を歩んできた桑田氏が、今後は未来の日本球界を背負う人材たちに、自身の野球哲学や経験を還元していくことになる。

侍ジャパンＵ１２代表監督は過去に、今年３月のＷＢＣでトップチームを率いた井端弘和氏らが務めてきた。

◆桑田 真澄（くわた・ますみ）１９６８年４月１日、大阪府生まれ。５８歳。ＰＬ学園から８５年ドラフト１位で巨人入り。最優秀防御率２度、最多奪三振、ＭＶＰ、沢村賞を各１度。２００６年限りで巨人を退団し、０７年パイレーツ。０８年３月引退。２１年に投手チーフコーチ補佐として巨人に復帰し、２４、２５年は２軍監督。ＮＰＢ通算４４２登板で１７３勝１４１敗１４セーブ、防御率３．５５。右投右打。