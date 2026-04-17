ラップが容器にくっつかない…そんなプチストレスを解消する「100均グッズ」を発見
こんにちは。便利グッズを探すのが大好きなみーたです。
【画像を見る】容器を90度近く傾けてみても中身がこぼれない！食品用キャップ式カバー
インスタグラムでは便利グッズの他に、お掃除スペシャリストとして簡単に出来るお掃除などを発信しています。
みなさんは、残った料理などの保存をする時に使用するラップがお皿や容器の材質によってくっつかなかったという経験はありませんか？
容器全体を覆うようにすると無駄なラップの量を使うのにはちょっと抵抗が・・かと言って容器を移し替えるのは洗い物も増えて少し面倒に感じてしまうんですよね。
そんな小さなお悩みを解決してくれる商品を100均で見つけたのでご紹介します。
それが、食品用キャップ式カバー。
使い方はとても簡単で、その名の通りシャワーキャップのようになっているカバーを容器につけるだけ。
裾の部分にゴムがついているので、様々な大きさの容器にフィットしてしっかりカバーをすることができます。
ゴムがついているおかげで、容器を90度近く傾けてみても中身がこぼれなかったのには驚き！
ラップだと一度使用するととぐちゃぐちゃになってしまうことも多いですが、これなら蓋のような感覚で取り外しが出来るので、一度開けてもまた簡単にカバーをして戻すことが出来るのも便利でした。
私が見つけたのはダイソーの2サイズ。
大小2つ揃えておけば、手のひらサイズの容器から大きめのボウルやお鍋まで対応できます。レンジやオーブンには使用出来ないので、注意してくださいね。
そしてこちらの商品、さらに便利なオススメの使い方があるんです。
それが蓋のない容器のお菓子の保存。一度に食べきることが出来なくてもお菓子カバーをさっとかければ蓋の代わりに！
こぼさずに持ち歩きが出来るので、おやつを持ってお出かけする時にも便利。
こういったお菓子の他にも、上映中に食べきれなくて残ってしまいがちな映画館のポップコーンの持ち帰りにも便利でした！
あると何かと便利な商品、見つけたらぜひ手にしてみてください。
ご紹介した商品
ダイソー 食器用キャップ式カバー（20枚） 13〜15ｃｍ
ダイソー 食器用キャップ式カバー（32枚） 18〜24ｃｍ
ポリエチレン製
作＝みーた
【画像を見る】容器を90度近く傾けてみても中身がこぼれない！食品用キャップ式カバー
インスタグラムでは便利グッズの他に、お掃除スペシャリストとして簡単に出来るお掃除などを発信しています。
みなさんは、残った料理などの保存をする時に使用するラップがお皿や容器の材質によってくっつかなかったという経験はありませんか？
容器全体を覆うようにすると無駄なラップの量を使うのにはちょっと抵抗が・・かと言って容器を移し替えるのは洗い物も増えて少し面倒に感じてしまうんですよね。
それが、食品用キャップ式カバー。
使い方はとても簡単で、その名の通りシャワーキャップのようになっているカバーを容器につけるだけ。
裾の部分にゴムがついているので、様々な大きさの容器にフィットしてしっかりカバーをすることができます。
ゴムがついているおかげで、容器を90度近く傾けてみても中身がこぼれなかったのには驚き！
ラップだと一度使用するととぐちゃぐちゃになってしまうことも多いですが、これなら蓋のような感覚で取り外しが出来るので、一度開けてもまた簡単にカバーをして戻すことが出来るのも便利でした。
私が見つけたのはダイソーの2サイズ。
大小2つ揃えておけば、手のひらサイズの容器から大きめのボウルやお鍋まで対応できます。レンジやオーブンには使用出来ないので、注意してくださいね。
そしてこちらの商品、さらに便利なオススメの使い方があるんです。
それが蓋のない容器のお菓子の保存。一度に食べきることが出来なくてもお菓子カバーをさっとかければ蓋の代わりに！
こぼさずに持ち歩きが出来るので、おやつを持ってお出かけする時にも便利。
こういったお菓子の他にも、上映中に食べきれなくて残ってしまいがちな映画館のポップコーンの持ち帰りにも便利でした！
あると何かと便利な商品、見つけたらぜひ手にしてみてください。
ご紹介した商品
ダイソー 食器用キャップ式カバー（20枚） 13〜15ｃｍ
ダイソー 食器用キャップ式カバー（32枚） 18〜24ｃｍ
ポリエチレン製
作＝みーた