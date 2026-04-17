天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」が赤坂御苑ではじまりました。

17日朝、今シーズン限りの現役引退を表明したフィギュアスケートの「りくりゅう」ペアなどミラノ・コルティナオリンピックで活躍した金メダリストらが招待されています。

東京・港区の赤坂御苑では、17日午後、天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」が始まりました。

17日の園遊会には、天皇皇后両陛下のほか、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の二女・佳子さま、常陸宮妃華子さま、寛仁親王妃信子さま、三笠宮家の彬子さま、三笠宮家の瑶子さま、高円宮妃久子さま、高円宮家の承子さまの10人の皇族方が出席されています。

園遊会には各界の功労者とその配偶者など1700人あまりが招待され、ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで日本のペア史上初となる金メダルを獲得し、17日朝に今シーズン限りの現役引退を発表した「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手や、スノーボードの女子ビッグエア・金メダルの村瀬心椛選手など、17日の園遊会にはミラノ・コルティナオリンピックのメダリストたちが多数出席しています。

また『ドラゴンボール』シリーズで主人公・孫悟空役などをつとめる声優の野沢雅子さん、2025年にノーベル化学賞を受賞した京都大学特別教授の北川進さん、福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さんらも招待されています。

令和になって、両陛下が園遊会を開かれるのは、7回目となります。