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ファンギルドは異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」から、紙コミックス1周年を記念して、「オリジナルアクリルフィギュア」と「公式ネップリ」を4月17日にコミックスピラ公式BOOTHページにて発売した。

□コミックスピラ公式BOOTHページ

全12タイトルの作家が描き下ろしたアクリルフィギュア

「comicスピラ紙コミックス創刊１周年記念 オリジナルアクリルフィギュア」は「comicスピラ」の人気12タイトルのヒーロー＆ヒロインを、かわいいデフォルメで表現した「アクリルフィギュア」。春をイメージしたクリアカラーの花柄で、華やかに仕上げている。

ちょっとしたスペースに置いて楽しめる手のひらサイズで、お気に入りのキャラクターをいつでも身近に感じられる。

商品概要

【アクリルフィギュアイラスト】【アクリルフィギュア実物】

商品名：comicスピラ紙コミックス創刊１周年記念 オリジナルアクリルフィギュア

絵柄：12種

本体素材：アクリル

製品サイズ：約W95㎜×H110㎜

価格：2,890円（税込）※送料・サイト手数料別

発売期間：4月17日～7月17日予定

※数量限定につき売り切れ次第終了となります。

※予告なく販売終了となる場合がございます。

「comicスピラ」紙コミックス創刊1周年記念 公式ネップリが登場

「comicスピラ」の人気12タイトルのイラストをコンビニエンスストアのプリンタで出力できる「comicスピラ紙コミックス創刊１周年記念 公式ネップリ」が登場。

4月17日10時から7月17日までの期間限定で、プリント支援サービス「公式ネップリ」にて「L判／2L判サイズ」でプリントできるコンテンツが販売される。

1枚30円からと低価格で、近くのコンビニエンスストアで手に入るお手軽なコンテンツ。公式ネップリをLINEの友達登録した後、トーク画面から印刷することができる。利用方法は以下のページを参照してほしい。

□LINE「公式ネップリ」のページ

□公式ネップリのホームページ

商品概要

商品名：comicスピラ紙コミックス創刊１周年記念 公式ネップリ

絵柄：全12絵柄/計24種(L判12種・2L判12種)

価格：写真紙L判/各30円 写真紙2L判/各80円

発売期間：4月17日10時～7月17日予定

※取り扱いコンビニエンスストア

ファミリーマート、ミニストップ、ローソン等

※予告なく販売終了となる場合がございます。