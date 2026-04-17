春に行きたいと思う「埼玉県の旅行先」ランキング！ 2位「川越」を抑えた1位は？【2026年調査】
色とりどりの花々が咲き誇り、芽吹いたばかりの瑞々しい緑が心を癒やしてくれる、一年でもっとも旅情をそそる時期を迎えました。年度替わりの忙しさが一段落し、連休や週末の旅の計画を具体的に立て始めている方も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「埼玉県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「昔ながらの街並みを歩きながら観光できる川越は食べ歩きなどもあり充実しているから。夏に巾着田で川遊びをしたが暑過ぎたので、春のちょうど良い気温で自然の中でリフレッシュしたいから」（20代女性／千葉県）、「ディープな街並み商店街等を散策したいです」（50代女性／愛知県）、「小江戸の雰囲気を感じに行きたいから」（40代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
回答者からは「トトロが好き（宮崎駿作品が好き）」（50代女性／広島県）、「トトロの映画を思い浮かべながら森を散策したいです」（50代女性／青森県）、「ジブリが好きなので、トトロを思う存分楽しみたいです」（40代女性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「埼玉県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：川越／56票2位にランクインしたのは、小江戸の情緒が残る「川越」です。蔵造りの町並みが続く一番街や、街のシンボル「時の鐘」など、歴史的な風景が春の散策にぴったりです。春には新河岸川沿いの桜並木が美しく、縁結びで有名な川越氷川神社への参拝も人気。菓子屋横丁で食べ歩きを楽しみながら、江戸時代にタイムスリップしたような穏やかな休日を過ごせます。
回答者からは「昔ながらの街並みを歩きながら観光できる川越は食べ歩きなどもあり充実しているから。夏に巾着田で川遊びをしたが暑過ぎたので、春のちょうど良い気温で自然の中でリフレッシュしたいから」（20代女性／千葉県）、「ディープな街並み商店街等を散策したいです」（50代女性／愛知県）、「小江戸の雰囲気を感じに行きたいから」（40代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
1位：トトロの森／75票1位に輝いたのは、所沢市から東京都東村山市にかけて広がる狭山丘陵の「トトロの森」でした。映画『となりのトトロ』の舞台のモデルの一つと言われ、ボランティアの手によって豊かな自然が守られています。春は芽吹いたばかりの新緑がまぶしく、ハイキングに最適なシーズン。トトロのオブジェがある「クロスケの家」など、映画の世界観に浸りながら森林浴を楽しめます。
回答者からは「トトロが好き（宮崎駿作品が好き）」（50代女性／広島県）、「トトロの映画を思い浮かべながら森を散策したいです」（50代女性／青森県）、「ジブリが好きなので、トトロを思う存分楽しみたいです」（40代女性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)