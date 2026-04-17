2月のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が今シーズンをもって引退することを17日、それぞれのSNSで発表した。

連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と発表。現役生活を「喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です」と振り返った。

「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と断言し、「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と今後の抱負を記した。

りくりゅうは19年に結成。22年北京五輪団体銀を獲得。23年に日本ペアとして初めて世界選手権で優勝した。このシーズンの世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制し、日本初の年間グランドスラムを達成した。26年のミラノ・コルティナ五輪では団体戦の銀メダルに大きく貢献。個人戦ではショートプログラム（SP）5位からの逆転劇で日本ペア史上初の金メダルに輝いた。

以下、発表全文。

この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。

チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。

私たち「りくりゅう」は、たくさんの方々に支えていただきながら競技活動を続けてくることができました。

困ったときには、いつもそばで手を差し伸べてくださる方々がいました。

その一つ一つの支えが、私たちを強くし、ここまで歩んでくる原動力になりました。

また、木下グループ様をはじめ全てのスポンサーの皆様、そしてどんなときも寄り添い続けてくれた家族や友人にも心から感謝しています。

そして、これまで支えてくださったBrunoコーチ、コーチングチームの皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

いつも私たちを信じ、ポジティブに導いてくださり、ありがとうございました。

喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です。

これまで経験してきたすべての出来事や出会い、そして応援してくださった皆様への感謝の気持ちは、これから先もずっと忘れません。

競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です。

これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます。

今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。

長い間、本当にありがとうございました。

三浦璃来・木原龍一