「髪型わからん」って人は真似して！！【40・50代】にハマる♡「上品見えヘア」

どんな髪型が似合うのか分からないから、毎回同じヘアスタイルにしている……。そんな、40・50代の髪型迷子さんへ。頑張りすぎないのにきちんと見えて、ナチュラルに若々しい印象が叶いそうな「上品見え」ヘアをピックアップ。大人女性向けのヘアスタイルを多数紹介しているヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿からは、今お手本にするべきヘアスタイルが見つかるかも。気に入ったヘアスタイルがあれば、ぜひ真似してみてください！

レイヤーカットでボリューム感をアップ

細くてペタッとボリュームダウンして見えることに悩んでいる人は、レイヤーカットを取り入れてみて。立体感が生まれつつ、軽やかにまとまり自然な高さのあるシルエットを目指せるはず。内巻きのナチュラルブローでスタイリングすれば、やわらかく上品なフェミニンムードをまとえそう。ふんわりと動く髪が、頑張りすぎない大人のエレガントスタイルを演出します。

柔らかな毛流れがポイント

40・50代女性におすすめな、重さのある上品レイヤーボブのお手本をもう1点ピックアップ。@ofuke_akifumicasiiさんによると、「ブロースタイルだけで綺麗な毛流れ」とのことで、手軽なスタイリングで叶いそう。少しの手間でおしゃれに見えるヘアスタイルは、真似したいという大人女性も多いのでは。

首元すっきり大人のくびれショートボブ

夏に向けて、涼しさを感じさせるヘアスタイルにしたい人には、こちらのショートボブをおすすめします。@rico_salonさん曰く「お首が綺麗に見えるショートボブ」とのことで、首がすらりと見えることで、全身スタイルアップも叶うかも。重すぎず、軽すぎない絶妙なバランスで、大人女性らしい優雅さも演出してくれるはず。乾かしてスタイリング剤をなじませれば、ヘアスタイルがきまりそうなところも嬉しいポイント。

ナチュラルな暗髪のゆったり上品ボブ

丸みのあるシルエットで大人可愛い雰囲気を演出する顎ラインの上品なボブヘアは、短めでも女性らしさを演出できそうです。柔らかな透明感を感じさせるナチュラルな暗髪は、張り切りすぎないおしゃれを楽しみたい人にぴったり。程よいレイヤーが動きを演出しつつ、まとまりやすい髪にしてくれるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ofuke_akifumicasii様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。