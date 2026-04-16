　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 227(　　 227)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 245(　　 245)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 481(　　 481)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　38(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 998(　　　78)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　31(　　　31)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 771(　　 771)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 729(　　 372)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 123(　　 113)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2212(　　1014)
　　　　　 　 　 6月限　　　 36319(　 18427)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 6(　　　 4)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 299(　　 187)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1174(　　 504)
　　　　　 　 　 6月限　　　 29114(　 13224)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　50(　　　26)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 106(　　 106)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 127(　　 127)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2242(　　2242)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 304(　　 304)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 229(　　 229)
　　　　　 　 　 6月限　　　 11913(　 11913)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース