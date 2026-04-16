主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 227( 227)
TOPIX先物 6月限 245( 245)
日経225ミニ 6月限 481( 481)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 38( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 998( 78)
TOPIX先物 6月限 31( 31)
日経225ミニ 6月限 771( 771)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 729( 372)
9月限 9( 7)
TOPIX先物 6月限 123( 113)
日経225ミニ 5月限 2212( 1014)
6月限 36319( 18427)
7月限 6( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 299( 187)
9月限 2( 0)
日経225ミニ 5月限 1174( 504)
6月限 29114( 13224)
7月限 50( 26)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 106( 106)
日経225ミニ 5月限 127( 127)
6月限 2242( 2242)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 304( 304)
日経225ミニ 5月限 229( 229)
6月限 11913( 11913)
7月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 227( 227)
TOPIX先物 6月限 245( 245)
日経225ミニ 6月限 481( 481)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 38( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 998( 78)
TOPIX先物 6月限 31( 31)
日経225ミニ 6月限 771( 771)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 729( 372)
9月限 9( 7)
TOPIX先物 6月限 123( 113)
日経225ミニ 5月限 2212( 1014)
6月限 36319( 18427)
7月限 6( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 299( 187)
9月限 2( 0)
日経225ミニ 5月限 1174( 504)
6月限 29114( 13224)
7月限 50( 26)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 106( 106)
日経225ミニ 5月限 127( 127)
6月限 2242( 2242)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 304( 304)
日経225ミニ 5月限 229( 229)
6月限 11913( 11913)
7月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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