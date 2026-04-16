限定先行で出会う新作傘！ AURORA「ZOZOTOWN公式ショップ」

記事ポイント ZOZOTOWNに「AURORA」公式ショップがオープンUngridとdazzlinの晴雨兼用傘を限定先行予約販売傘や帽子、洋品など幅広いファッション雑貨を展開 ZOZOTOWNに「AURORA」公式ショップがオープンUngridとdazzlinの晴雨兼用傘を限定先行予約販売傘や帽子、洋品など幅広いファッション雑貨を展開

オーロラは、ZOZOTOWNに「AURORA」公式ショップをオープンしています。

公式ショップは、Ungridとdazzlinの晴雨兼用傘をZOZOTOWN限定で先行予約販売しています。

公式ショップは、傘や帽子、洋品などのファッション雑貨をオンラインで選びやすい売り場です。

AURORA「ZOZOTOWN公式ショップ」

ショップ名：AURORA 公式ショップオープン日：2026年3月

AURORA公式ショップは、国内最大級のファッションECモールでブランドのアイテムをまとめて見比べながら購入できます。

AURORA公式ショップは、百貨店で人気のブランド傘に加えて、オンラインならではの新しい買い方を広げます。

限定先行予約販売

販売商品：Ungrid・dazzlin 晴雨兼用傘コレクション販売形式：ZOZOTOWN限定 先行予約販売

Ungridの晴雨兼用傘は、自動開閉式のミニ傘にサコッシュが付属し、持ち運びやすさと洗練されたデザインを両立しています。

dazzlinの晴雨兼用傘は、ドットフリルややわらかなカラーでフェミニンな雰囲気を楽しめます。

晴雨兼用傘コレクションは、毎日のコーディネートに取り入れやすく、天気を問わず使いやすい点が魅力です。

取扱アイテム

オリジナルアイテム：「楽スポっ」フルラインナップその他取扱商品：傘・帽子・洋品など人気ライセンスブランド多数

AURORA公式ショップは、ブランド傘だけでなく、日常で使いやすい服飾雑貨も幅広くそろえています。

AURORA公式ショップは、好みに合わせてファッション雑貨をまとめて探したい人に向いたオンラインショップです。

AURORA公式ショップは、人気ブランドの晴雨兼用傘をいち早くチェックしたい人にうれしいオープンです。

Ungridとdazzlinの先行予約販売は、限定感のある買い物を楽しみたい人にもぴったりです。

ZOZOTOWNでの展開は、AURORAのファッション雑貨をより身近にしています。

ZOZOTOWNにオープンしたAURORA公式ショップの紹介でした。

よくある質問

Q. AURORA公式ショップでは何が買えますか？

A. AURORA公式ショップでは、Ungrid・dazzlinの晴雨兼用傘コレクションのほか、オリジナルアイテム「楽スポっ」や傘、帽子、洋品などを購入できます。

Q. Ungridとdazzlinの晴雨兼用傘はどこで予約できますか？

A. Ungridとdazzlinの晴雨兼用傘は、ZOZOTOWN内のAURORA公式ショップで限定先行予約販売しています。

Q. AURORA公式ショップの特徴は何ですか？

A. AURORA公式ショップは、人気ブランドのファッション雑貨をオンラインでまとめて選べる点と、限定先行予約販売を実施している点が特徴です。

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