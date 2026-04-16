【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(16日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61853.79 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61790.85 ボリンジャー:＋3σ(13週)
60717.36 ボリンジャー:＋3σ(25日)
59650.14 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59518.34 ★日経平均株価16日終値
58913.28 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58599.70 ボリンジャー:＋2σ(25日)
57509.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57475.36 6日移動平均線
56924.11 新値三本足陰転値
56482.05 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56422.52 均衡表転換線(日足)
55972.77 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55368.72 13週移動平均線
55267.98 均衡表雲上限(日足)
55123.51 均衡表基準線(日足)
55123.51 均衡表転換線(週足)
54657.32 均衡表雲下限(日足)
54374.47 75日移動平均線
54364.40 25日移動平均線
53961.70 均衡表基準線(週足)
53228.01 ボリンジャー:-1σ(13週)
53032.25 26週移動平均線
52246.75 ボリンジャー:-1σ(25日)
51087.30 ボリンジャー:-2σ(13週)
50129.09 ボリンジャー:-2σ(25日)
50091.74 ボリンジャー:-1σ(26週)
48946.58 ボリンジャー:-3σ(13週)
48746.19 200日移動平均線
48011.44 ボリンジャー:-3σ(25日)
47151.23 ボリンジャー:-2σ(26週)
44375.14 均衡表雲上限(週足)
44210.71 ボリンジャー:-3σ(26週)
40369.35 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 95.96(前日93.54)
ST.Slow(9日) 95.15(前日94.34)
ST.Fast(13週) 67.06(前日62.71)
ST.Slow(13週) 48.64(前日47.19)
［2026年4月16日］
株探ニュース
61853.79 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61790.85 ボリンジャー:＋3σ(13週)
60717.36 ボリンジャー:＋3σ(25日)
59650.14 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59518.34 ★日経平均株価16日終値
58913.28 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58599.70 ボリンジャー:＋2σ(25日)
57509.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57475.36 6日移動平均線
56924.11 新値三本足陰転値
56482.05 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56422.52 均衡表転換線(日足)
55972.77 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55368.72 13週移動平均線
55267.98 均衡表雲上限(日足)
55123.51 均衡表基準線(日足)
55123.51 均衡表転換線(週足)
54657.32 均衡表雲下限(日足)
54374.47 75日移動平均線
54364.40 25日移動平均線
53961.70 均衡表基準線(週足)
53228.01 ボリンジャー:-1σ(13週)
53032.25 26週移動平均線
52246.75 ボリンジャー:-1σ(25日)
51087.30 ボリンジャー:-2σ(13週)
50129.09 ボリンジャー:-2σ(25日)
50091.74 ボリンジャー:-1σ(26週)
48946.58 ボリンジャー:-3σ(13週)
48746.19 200日移動平均線
48011.44 ボリンジャー:-3σ(25日)
47151.23 ボリンジャー:-2σ(26週)
44375.14 均衡表雲上限(週足)
44210.71 ボリンジャー:-3σ(26週)
40369.35 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 95.96(前日93.54)
ST.Slow(9日) 95.15(前日94.34)
ST.Fast(13週) 67.06(前日62.71)
ST.Slow(13週) 48.64(前日47.19)
［2026年4月16日］
株探ニュース