　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

61853.79　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61790.85　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
60717.36　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59650.14　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

59518.34　　★日経平均株価16日終値

58913.28　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
58599.70　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
57509.43　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
57475.36　　6日移動平均線
56924.11　　新値三本足陰転値
56482.05　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56422.52　　均衡表転換線(日足)
55972.77　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55368.72　　13週移動平均線
55267.98　　均衡表雲上限(日足)
55123.51　　均衡表基準線(日足)
55123.51　　均衡表転換線(週足)
54657.32　　均衡表雲下限(日足)
54374.47　　75日移動平均線
54364.40　　25日移動平均線
53961.70　　均衡表基準線(週足)
53228.01　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53032.25　　26週移動平均線
52246.75　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51087.30　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50129.09　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50091.74　　ボリンジャー:-1σ(26週)
48946.58　　ボリンジャー:-3σ(13週)
48746.19　　200日移動平均線
48011.44　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47151.23　　ボリンジャー:-2σ(26週)
44375.14　　均衡表雲上限(週足)
44210.71　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40369.35　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　95.96(前日93.54)
ST.Slow(9日)　　95.15(前日94.34)

ST.Fast(13週)　 67.06(前日62.71)
ST.Slow(13週)　 48.64(前日47.19)

［2026年4月16日］

株探ニュース