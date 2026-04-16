サッカー日本代表の森保一監督らを育て、Ｊリーグ広島の総監督を務めた今西和男さんが１６日未明、肺炎のため死去したとＪ１広島が同日発表した。８５歳だった。広島市出身の今西さんは総監督として広島で１９９４年Ｊリーグ第１ステージを制した。

今西氏の訃報に接し、日本サッカー協会・宮本恒靖会長が協会を通じて、コメントを発表した。

▼日本サッカー協会・宮本恒靖会長「今西和男さんの訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。サンフレッチェ広島の礎を築かれ、日本サッカー界、そして日本スポーツ界におけるゼネラルマネジャーの役割を確立されました。その歩みを日本サッカーの発展へとつなげてこられた功績に、深く敬意を表します。また、日本サッカー協会においても強化副委員長として、トレセン制度の構築や世代別代表の強化に尽力され、競技力向上の基盤を築かれました。私自身も、世代別代表の活動を通じてご指導をいただいた記憶があります。その積み重ねが日本代表の躍進、そしてＷ杯の舞台へとつながっていったのだと感じています。ここに生前のご功績に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」

◆今西 和男（いまにし・かずお）１９４１年１月１２日、広島県生まれ。４歳時に広島市で被爆。市舟入高から東京教育大（現筑波大）へ進み、６３年にＪ１広島の前身でもある東洋工業蹴球部に入る。６９年に腰のけがで現役引退。ＤＦとして活躍し、日本代表としても３試合出場。８２年、マツダの総監督に就任し、ゼネラルマネジャー（ＧＭ）の草分けとなる。森保一や久保竜彦ら無名の選手を発掘。日本協会の技術部副委員長、岐阜の社長なども歴任した。吉備国際大の客員教授も務めた。