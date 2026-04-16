元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が16日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、京都府南丹市で行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された事件の捜査について見解を示した。

同容疑者の逮捕容疑は、3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、発見現場となった同市園部町の山林に遺棄した疑い。「私のやったことに間違いありません」と容疑を認め、捜査関係者によると殺害を認める供述もしている。

110番通報があってから、23日目での逮捕だった。その間には、先月29日に小学校から3キロ離れた峠道で、結希さんのものとみられる通学用リュックが発見。一方で、今月12日には小学校から南西約6キロの山中で結希さんが履いていたものと特徴の似た黒色の靴が発見されるなど、謎や不可解な点が多かった。

佐々木氏は捜査関係者のある行動に着目した。安達容疑者が結希さんを小学校まで送ったという車両を、捜査関係者が指さし、写真を撮影しているというものだった。

「車を指差しているんですよね。それは、（安達容疑者が）この車を使って結希君を送って行ったと、写真を撮っているんですよ。先月26日ですよね。実は行方不明だけでは、このような写真は撮らないんですよ」

その上で、「この写真は、この時点で警察は、23日から何一つ証跡がないのはおかしいということが、動いていて、捜査という形も考えていた可能性もあるなと、ちょっと映像を見て感じましたね」と推測していた。