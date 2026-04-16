捨てられたわんこの壮絶な犬生の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で116万5000回再生を突破し、「涙止まらない」「胸がギュッとなった」「辛かったよな…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『邪魔者でごめんなさい』部屋に閉じ込められた挙句、ダンボールで塞がれ生活していた犬】

見捨てられた琥珀ちゃん

TikTokアカウント「コハ家in埼玉」の投稿主さんは、ミニチュアダックスフンドの琥珀ちゃん、ピットブル×フレブルの『あおい』ちゃんの日常を紹介しています。今回の主役は、琥珀ちゃん。琥珀ちゃんは、ある家族の元で1年間飼われていたそうです。

しかし、家族の状況が変わったことで、一時的に別の家で過ごすことに。「新しい家族が見つかるまで」との約束でしたが、琥珀ちゃんを迎えに来ることはなかったそうです。

ダンボールで塞がれて…

一時的に預かった家では、次第に疎まれるようになりました。不安で鳴く琥珀ちゃんを、「うるさいから」と2階に隔離。ケージにはダンボールを被せられ、1日1度の食事のときだけ顔を合わせていたといいます。

それから数年がたち、家族の1人が、犬を持て余していることを周囲にもらしたとか。隔離されている犬の話を知人伝いに聞いて駆け付けたのが、投稿主さんでした。激しい憤りを感じながらも、投稿主さんは琥珀ちゃんを家族に迎えることを決意したそうです。

幸せな思い出と一緒に

家に来たばかりのころの琥珀ちゃんは、人間の顔色を伺ったり、暗闇を怖がったり、食事を数日に分けて食べたりと、飼育放棄のトラウマと思われる行動が見られたそう。しかし、投稿主さんの深い愛を受けるうち、可愛い笑顔を見せてくれるようになったといいます。先輩犬や後輩犬、そして小さな子供とも仲良くできるようになりました。

そして、2026年1月。家族に見守られながら、その生涯に幕を閉じたそうです。投稿主さんの家に来てから、6年がたったころでした。

壮絶な経験をしたけれど、最後は幸せな思い出を作れた琥珀ちゃん。投稿主さんと過ごした日々が、琥珀ちゃんの犬生を素晴らしいものに変えたといえるのではないでしょうか。

この投稿には「本当にありがとう」「優しい人と出会えてよかった」「とてもいい犬生を送れたね」などの温かなコメントが寄せられています。

琥珀ちゃんとの思い出や、現在も元気に暮らしているあおいちゃんの日常は、TikTokアカウント「コハ家in埼玉」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「コハ家in埼玉」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。