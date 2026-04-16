◇ナ・リーグ カブス11―2フィリーズ（2026年4月15日 フィラデルフィア）

カブスの今永昇太投手（32）が15日（日本時間16日）、敵地でのフィリーズ戦に先発。6回3安打1失点、メジャー自己最多タイで毎回の11三振を奪う好投で今季初勝利を挙げた。チームは連夜の2桁得点でフィリーズを下し、連勝で勝率は5割を回復。チームに勝利を導いた今永の投球をクレイグ・カウンセル監督（45）も絶賛した。

圧巻の奪三振ショーだった。初回、昨季のナ・リーグ首位打者で先頭のターナーに投じた2球目、92.3マイル（約148.5キロ）直球を完璧に捉えられ、中越えに先頭打者本塁打を被弾したが、以降は尻上がりに調子を上げた。

昨季、56本塁打を放ち、ナ・リーグ本塁打王に輝いた2番・シュワバーをスプリットで空振り三振。この回を最少失点で終えると、3回には先頭打者弾を許したターナーを92.2マイル（約148.3キロ）直球で、続くシュワバーをスプリットで連続空振り三振。直球にスプリット、スライダー、シンカーなど持ち球を巧みに織り交ぜ、強打のフィリーズ打線に的を絞らせなかった。

4〜6回も2つずつ三振を奪い、24年9月16日（同17日）アスレチック戦で記録した11奪三振に並ぶ、メジャーでの自己最多奪三振を記録。1947年4月15日に初の黒人選手としてデビューしたロビンソンの功績を称える「ジャッキー・ロビンソン・デー」。背番号「42」を付けた今永が敵地のマウンドで躍動した。

三振は全て空振りで奪った。11三振のうちスプリットが6、直球が4、スイーパーが1。特にスプリットが冴え渡り、32球中、フィリーズ打線は23球をスイングし、14が空振り。空振り率は実に61％を数えた。指揮官は「スプリットが本当に良かったと思う。しっかりコントロールできていたし、ストライクゾーンに入りながら最終的にゾーンの下に落ちていた。だからあの球で多くの空振りが取れた。ただ、それは他の球種も機能していたということでもあるし、カウントを有利に進められていたということでもある。最初の打者にホームランを打たれたけど、その後は素晴らしかった」と投球内容を絶賛。

15勝、防御率2.91をマークした渡米1年目の24年。圧倒的な投球術で相手をねじ伏せた姿を思い起こさせる投球だった。「結局のところ、“自信はどこから来るのか”という問題がある。実際に結果を出さないと得られないのか、それとも先に持てるものなのか。私たちはスプリングトレーニングで最初にブルペンに入った時から、昇太が何をもたらすかについてはとても自信を持っていた。彼は今、本当に高いレベルで投げているし、本人もかなり自信を持っていると思う」と今後のさらなる活躍を確信し、笑みを見せた。