この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

味付けは焼肉のタレとポン酢だけ！火を使わずレンジで完結する絶品「麻薬玉ねぎ」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう他のおかず要らない。混ぜて漬けるだけの麻薬玉ねぎ」と題した動画を公開しました。旬の新玉ねぎと2つの調味料だけで手軽に作れる、ご飯が止まらなくなる絶品レシピを紹介しています。



調理工程は非常にシンプルです。まず、新玉ねぎを薄切りにして広げておきます。動画では「空気に触れることで辛味が抜けやすい」と、美味しく仕上げるコツを伝授しています。



味付けに使用するのは、焼肉のタレとポン酢のみです。タレについて「完璧な調味料だから失敗ゼロ」と太鼓判を押しています。耐熱容器に調味料を合わせたら電子レンジで加熱し、少し沸騰するくらいまで温めます。



ここでの最大のポイントは、タレが熱々のうちに玉ねぎを入れる手順です。このひと工夫により「生でもない、加熱しすぎでもない絶妙な食感が生まれます！」と解説しています。全体を混ぜ合わせたら、粗熱を取り冷蔵庫で半日ほど漬け込みます。



一晩経過した玉ねぎは水分が抜けてしんなりとし、タレがしっかりと染み込んだ仕上がりに。「染み染みでご飯が進む！」「これ、秒でなくなります！！」と、その美味しさを絶賛しました。さらに、ご飯に乗せるだけでなく、お豆腐にトッピングするアレンジも披露しています。



火を使わずに完成する手軽な一品を、ぜひ日々の献立や常備菜として取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・新玉ねぎ（大） 1個

・焼肉のタレ 100ml

・ポン酢 100ml



［作り方］

1. 新玉ねぎの両端を切り落として半分に切り、皮を剥いて薄切りにする。切った玉ねぎは広げて空気に触れさせておく。

2. 耐熱容器に焼肉のタレとポン酢を入れ、電子レンジ（500Wで4分、または600Wで3分）で少し沸騰するくらいまで加熱する。

3. 熱々のタレの中に薄切りにした玉ねぎを入れ、全体をよく混ぜ合わせる。

4. 蓋をして粗熱が取れるまで放置する。

5. 冷めたら冷蔵庫に入れ、半日から一晩漬け込んで完成。