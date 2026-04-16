梅雨前に始める密閉習慣！ ライクイット「シールズ 密閉ダストボックス」

記事ポイント 「シールズ 密閉ダストボックス」シリーズが累計販売25万台を突破独自のシリコンパッキン構造が生ゴミやオムツなどのニオイ漏れを抑える9.5L、25L、45Lの3サイズから暮らしに合わせて選べる 「シールズ 密閉ダストボックス」シリーズが累計販売25万台を突破独自のシリコンパッキン構造が生ゴミやオムツなどのニオイ漏れを抑える9.5L、25L、45Lの3サイズから暮らしに合わせて選べる

ライクイットの「シールズ 密閉ダストボックス」シリーズが、累計販売25万台を突破しています。

シールズ 密閉ダストボックスシリーズは、梅雨前や気温上昇前のニオイ対策に役立つアイテムです。

ライクイットは、家庭内の衛生環境を整える春の見直しアイテムとして提案しています。

ライクイット「シールズ 密閉ダストボックス」

商品名：シールズ 密閉ダストボックス累計販売台数：25万台突破（2026年3月時点）

シールズ 密閉ダストボックスシリーズは、生ゴミやオムツ、ペットシーツなどの気になるニオイを抑えやすい密閉設計が魅力です。

ライクイットは、気温と湿度が上がる季節の前に取り入れやすいニオイ対策用品として展開しています。

密閉設計

発売開始：2017年サイズ展開：9.5L、25L、45L構造：独自のシリコンパッキン構造

シールズ 密閉ダストボックスシリーズは、フタと本体を隙間なく閉じる構造でニオイ漏れを物理的に抑えます。

シールズ 密閉ダストボックスシリーズは、フラットでスリムなデザインで現代のインテリアにもなじみやすい仕様です。

導入タイミング

おすすめ時期：春から梅雨前対策対象：生ゴミ、オムツ、空き缶など使用シーン：GWの家飲み、来客時、新生活の住環境見直し

シールズ 密閉ダストボックスシリーズは、湿度上昇で気になりやすいニオイ対策を早めに始めたい家庭に向いています。

シールズ 密閉ダストボックスシリーズは、ゴミが増えやすい連休や新生活の微調整にも取り入れやすいアイテムです。

9.5L

容量：9.5L品番：LBD-01おすすめ場所：洗面所、トイレ横おすすめ用途：赤ちゃんのオムツ用、ペットシーツ用

シールズ 9.5は、限られたスペースでも置きやすいコンパクトサイズです。

シールズ 9.5は、サニタリーまわりのニオイ対策をすっきり取り入れたい人に便利です。

25L

容量：25L品番：LBD-02おすすめ場所：キッチン、冷蔵庫横おすすめ用途：一人暮らしのメインゴミ箱、生ゴミ用

シールズ 25は、スリムな形状でキッチンの隙間にも収まりやすいサイズです。

シールズ 25は、立ったまま使いやすい高さで毎日のゴミ捨てを快適にします。

45L

容量：45L品番：LBD-03おすすめ場所：家族世帯のキッチンおすすめ用途：大きなゴミ袋の使用、大容量ゴミの回収

シールズ 45は、たっぷり入る容量で家族の多い家庭にも使いやすいモデルです。

シールズ 45は、地域指定の大きなゴミ袋を使いたい家庭にも選びやすいサイズです。

アイテム情報

商品名：シールズ 密閉ダストボックスサイズ展開：9.5L（LBD-01） / 25L（LBD-02） / 45L（LBD-03）カラー：ホワイト、ブラック、グレー（サイズによる）生産国：日本

ライクイットは、長く快適に使える生活用品づくりを目指すブランドです。

シールズ 密閉ダストボックスシリーズは、ニオイ対策とインテリアになじむ見た目を両立したゴミ箱として選ばれています。

シールズ 密閉ダストボックスシリーズは、キッチンやサニタリーの小さなストレスを減らしたい人にぴったりです。

ライクイットの春から始めるニオイ対策アイテムの紹介でした。

よくある質問

Q. シールズ 密閉ダストボックスはどんなニオイ対策に向いていますか？

A. シールズ 密閉ダストボックスは、生ゴミ、オムツ、ペットシーツ、空き缶など家庭で発生しやすいニオイ対策に向いています。

Q. シールズ 密閉ダストボックスはどのサイズを選べますか？

A. シールズ 密閉ダストボックスは、9.5L、25L、45Lの3サイズから用途や設置場所に合わせて選べます。

Q. シールズ 密閉ダストボックスはどこで購入できますか？

A. シールズ 密閉ダストボックスは、ライクイットの公式商品ページで詳細を確認できます。

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