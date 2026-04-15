4月14日、YouTuber・いけちゃんがXを更新し、「自分とつき合うメリット・デメリット」について言及した投稿が波紋を広げている。軽い自己評価のつもりだったとみられるが、過去の騒動を想起させる内容だったことで反発が相次いでしまった。

いけちゃんは投稿で、《まあまあ顔が可愛い》《一緒に飲める》《なんかずっとニコニコしてる》と、自分と交際するメリットを列挙。一方で、デメリットについては、《デメリットは無いな。逆に。一周回って。》と断言した。これに対し、Xでは厳しい反応が目立っている。

《デメリット→文春に撃たれる》

《不倫するやろ?》

といった声が上がっている。この背景には、2025年に報じられた不倫疑惑の影響があるとみられると、芸能ジャーナリストは語る。

「いけちゃんは2025年7月26日に、出版社・幻冬舎の編集者である箕輪厚介氏との関係を報じられ、一躍、注目を集めました。写真では箕輪氏に頬をつままれ、親密な様子が世間に衝撃を与えました。当時、いけちゃんは相手が既婚者であることを知らなかったと説明していますが、その点をめぐってもさまざまな意見があがっていました」

報道翌日の7月27日には、箕輪氏といけちゃん双方が謝罪。さらに28日は、箕輪氏の妻がXで《女性とお話して、無事解決しました》と投稿し、一定の収束が示された。

「一度、沈静化した問題でも、新たな動きがあれば再燃します。とくにSNS時代においては、過去の報道が半永久的に参照されます」（同前）

いけちゃんは騒動後、ひとり旅をテーマにした動画の投稿を続け、グラビア活動については引退を示唆しつつも、水着を含む写真集を発表するなど、活動を継続している。

「イメージ回復を図る場合、一貫性のある活動が重要です。視聴者やフォロワーは言動の整合性を非常に敏感に見ています」（同前）

イメージが払拭される日は、やってくるのか……。