【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年4月20日〜4月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月20日〜4月26日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月13日〜4月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『腰低くしていないといけないでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
謙虚に過ごさないといけないことが続きます。自分を大きく見せてしまうと、逆に立場が悪くなるような流れになるようです。仕事や公の場ではプライベートのことでも考えることが沢山あるので、全力で働くのが難しいでしょう。中途半端な結果になってしまいそうです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
過去を捨てる事で、相手の信頼を勝ち取ったり運気を回復させたりすることができます。全ての人に好かれたいと思って行動しまうと、相手から距離を取られるでしょう。シングルの方は、様々な人の幸せを願っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の本心や目的がいつもより現れてきます。
｜時期｜
4月23日 作戦がきかない ／ 4月26日 自分を捧げる
｜ラッキーアイテム｜
ミシン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞