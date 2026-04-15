「バッグの中が丸見え…」を110円で解決！ 挟むだけで“マグネット開閉式”に変身。手持ちのトート全てに取り付けたい
トートバッグなどファスナーやフタなしのバッグは、中の物が見やすく、取り出しやすいですよね。しかし便利な反面、いつでも口が開いているため他人にもバッグの中が見えてしまい、防犯面では少々心配な部分も……。飲食店で席に座ってバッグを隣に置く時など、手に持っていない場面では特に気になってしまいますよね。
そんな悩みを解消してくれるのが、キャンドゥに売っているマグネットボタン。取り付けは穴開け不要で、ペンチ1つあればOK。たった100円でお気に入りのバッグが便利に生まれ変わるんです。
◆キャンドゥのアイテムでバッグの中身丸見え問題を解決
キャンドゥの手芸用品やリメイクパーツなどが並ぶコーナーで見つけた「カバンの口を磁石で開閉 マグネットボタン」（税込110円）。ファスナーなどのついていない手持ちのバッグを、マグネット開閉式のバッグへとアップデートしてくれるアイテムです。
マグネットの裏側がクリップのような形状になっていて、バッグのフチに挟んで留めるという仕組みになっています。
◆ペンチでギュッとしめるだけの簡単取り付け！
まずは取り付ける位置を決めます。
先にペンチで軽く挟んでクリップの幅を狭めて仮留めをし、パーツが左右に動きづらいようにしてから最終位置を微調整するのがおすすめ。
あとは傷防止のためにあて布をして、ペンチでしっかりと固定すればOK。もう片方のパーツも同じように反対側につけます。
あまり力を加えないからいいか……とずぼらが顔を出してしまい、仮留め時にあて布を使用しなかった筆者。弱い力でも金具に傷が残ってしまったので、面倒くさがらずにしっかりあて布をしましょう。
完成！ マグネットが中央に来るように測って位置を決める時には慎重になりましたが、位置さえ決まってしまえばあっという間です。
◆ボタンが1つあるだけで、安心感がまるで違う！
外側から見えるクリップは“さりげなく存在しています”といった感じで主張が強くなく、悪目立ちしません。
マグネットがピタッと留まって、バッグの口が勝手に全開になるのを防げるようになりました。磁力がほどよく、バッグの開閉もラクにできます。
車を運転している時は助手席にバッグを置く筆者。ちょっとした拍子にバッグが倒れ、勢いで中身が派手に飛び出してしまうことが時々あったのですが、マグネットボタンを取り付けたことでそういった事故もなくなり、トートバッグ生活がより快適になりました。
◆全3色のバリエーション。使う際の注意点は？
マグネットボタンはシルバーの他にアンティークゴールドとクロムがあり、バッグのカラーやデザインに合わせて選べます。持っている全てのファスナーなしバッグに取り付けたいと思うほど、気に入ってしまいました。
ボタンがあるのとないのとでは安心感がここまで違うのか、と感動すら覚えるレベル。100円でこの便利さを買えるということにも驚きです。
マグネットボタンを取り付けると、その部分にはどうしても挟み跡や突起跡がついてしまうので、のちに外して使う可能性がある場合は要注意。跡がついても問題ないバッグに取り付けるようにしましょう。
＜文・写真／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
そんな悩みを解消してくれるのが、キャンドゥに売っているマグネットボタン。取り付けは穴開け不要で、ペンチ1つあればOK。たった100円でお気に入りのバッグが便利に生まれ変わるんです。
キャンドゥの手芸用品やリメイクパーツなどが並ぶコーナーで見つけた「カバンの口を磁石で開閉 マグネットボタン」（税込110円）。ファスナーなどのついていない手持ちのバッグを、マグネット開閉式のバッグへとアップデートしてくれるアイテムです。
マグネットの裏側がクリップのような形状になっていて、バッグのフチに挟んで留めるという仕組みになっています。
◆ペンチでギュッとしめるだけの簡単取り付け！
まずは取り付ける位置を決めます。
先にペンチで軽く挟んでクリップの幅を狭めて仮留めをし、パーツが左右に動きづらいようにしてから最終位置を微調整するのがおすすめ。
あとは傷防止のためにあて布をして、ペンチでしっかりと固定すればOK。もう片方のパーツも同じように反対側につけます。
あまり力を加えないからいいか……とずぼらが顔を出してしまい、仮留め時にあて布を使用しなかった筆者。弱い力でも金具に傷が残ってしまったので、面倒くさがらずにしっかりあて布をしましょう。
完成！ マグネットが中央に来るように測って位置を決める時には慎重になりましたが、位置さえ決まってしまえばあっという間です。
◆ボタンが1つあるだけで、安心感がまるで違う！
外側から見えるクリップは“さりげなく存在しています”といった感じで主張が強くなく、悪目立ちしません。
マグネットがピタッと留まって、バッグの口が勝手に全開になるのを防げるようになりました。磁力がほどよく、バッグの開閉もラクにできます。
車を運転している時は助手席にバッグを置く筆者。ちょっとした拍子にバッグが倒れ、勢いで中身が派手に飛び出してしまうことが時々あったのですが、マグネットボタンを取り付けたことでそういった事故もなくなり、トートバッグ生活がより快適になりました。
◆全3色のバリエーション。使う際の注意点は？
マグネットボタンはシルバーの他にアンティークゴールドとクロムがあり、バッグのカラーやデザインに合わせて選べます。持っている全てのファスナーなしバッグに取り付けたいと思うほど、気に入ってしまいました。
ボタンがあるのとないのとでは安心感がここまで違うのか、と感動すら覚えるレベル。100円でこの便利さを買えるということにも驚きです。
マグネットボタンを取り付けると、その部分にはどうしても挟み跡や突起跡がついてしまうので、のちに外して使う可能性がある場合は要注意。跡がついても問題ないバッグに取り付けるようにしましょう。
＜文・写真／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。