【2026年GW】「逗子海岸映画祭」4月24日〜5月6日開催｜映画と音楽が交差する13日間

逗子海岸映画祭実行委員会は、2026年のゴールデンウィークに「第15回逗子海岸映画祭」を開催することを発表した。本映画祭は、「Play with the Earth」をテーマに、世界を旅する「CINEMA CARAVAN」が神奈川県・逗子海岸に創り出す特別な空間。4月24日（金）から5月6日（水・祝）までの13日間にわたり開催され、国内外の映画上映をはじめ、ライブ、トークショー、フード、バザール、ワークショップなど、多彩なカルチャーを楽しむことができる。

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(c) ZUSHI BEACH FILM FESTIVAL All Rights Reserved.

自然の中で人々とカルチャーがリアルに交わるプラットフォームとして、普段は静かな逗子海岸に、CINEMA CARAVANがこれまで出会ってきた国内外のコミュニティとローカルコミュニティが集結。この場所ならではの空間をつくり上げる。

【上映作品（一例）】

(C) Gaumont

「グラン・ブルー」1988年／132分監督：リュック・ベッソン

(C)2006 Googly Films, LLC. All Rights Reserved.

「落下の王国」2006年／120分監督：ターセム・シン

(C)2018 Palari Films

「アルナとその好物」2018年／106分監督：エドウィン（Edwin）

【PICK UP CONTENTS】

会場には、日替わりで楽しめるフードコートや、縁のある人々が出店するバザール、潮風を感じながら学べるワークショップ、予約制レストランなどが並ぶほか、砂浜のスケートランプや海辺のメリーゴーラウンドといった、ここでしか体験できないコンテンツも展開される。

(c) ZUSHI BEACH FILM FESTIVAL All Rights Reserved.

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また、日中から楽しめる「THEATER TENT」では、国内外の映像制作チームによるショートフィルムの上映や、無声映画に生演奏をアレンジしたライブ、トークセッションなど、多彩なプログラムを実施。今年も曽我大穂（cinema dub monks／仕立て屋のサーカス）による映像と音楽のパフォーマンスも予定している。

【開催概要】

名称：第15回逗子海岸映画祭 会場 : 神奈川県逗子海岸 日程：2026年4月24日(金)〜5月6日(水祝) 13日間 （雨天開催・荒天中止）開場時間：4月24日(金)15時〜22時／4月25日(土)〜5月6日(水祝) 13時〜22時 映画上映：19時入場料金：一般 \3,000／逗子市民 \1,500（※要身分証明証）／中学生以下無料（※要学生証）チケット販売：◆前売り券 2026年3月24日よりオンライン販売https://cinema-caravan.zaiko.io/e/zushifilm2026◆当日券 逗子市民割引チケットのみ枚数限定にて会場での販売（※要身分証明証）※一般の当日券販売なし

内容: 国内外映画上映／ライブ・トークショー主催: 逗子海岸映画祭実行委員会共催: 逗子アートフェスティバル実行委員会協力：逗子市 逗子市観光協会

公式サイト：http://zushifilm.com/