IWCが有人宇宙飛行向け腕時計を発表　 Vastの商業宇宙ステーション「Haven-1」での使用を想定

スイスの高級時計メーカーIWCシャフハウゼンは2026年4月14日、ジュネーブで開催中の時計見本市「ウォッチズ＆ワンダーズ」において、宇宙飛行に向けてゼロから設計・開発された腕時計「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」（Ref. IW328601）を発表しました。

【▲ IWC「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」のイメージ画像（Credit: IWC Schaffhausen）】

この時計の最大の特徴は、一般的な腕時計に備わるリューズ（竜頭）がないことです。宇宙飛行士が船外活動（EVA）中に加圧宇宙服と厚手のグローブを着用することから着想を得ており、特許出願中の回転式ベゼルシステム「バーティカル・ドライブ」を通じ、ムーブメントの巻き上げや時刻設定など、全ての操作をベゼルの回転だけで行うことが可能です。また、機能の切り替えはケース側面のロッカースイッチで行います。

巻き上げには、内蔵ローターによる自動巻きとベゼルの手動回転のハイブリッド方式を採用。地球上だけでなく、微小重力・無重力環境でも安定して作動するよう設計されています。

約90分で昼夜が一巡する宇宙のための24時間表示

文字盤には、ミッションの基準時間を示す24時間表示が備わっています。宇宙船や宇宙ステーションは約90分で地球を1周するため、宇宙飛行士は24時間のうちに16回もの日の出と日の入りを経験します。こうした環境では通常の12時間表示では昼夜の区別がつかなくなるため、協定世界時（UTC）をベースとした24時間形式の表示が不可欠です。

センターの時分針は通常このミッション基準時間と同期しますが、時針を1時間単位で独立して動かすことで、地球上の任意のタイムゾーン（ホームタイム）を同時に確認することもできます。

ケースには、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つホワイトの酸化ジルコニウム・セラミックを採用しました。回転式ベゼルとケースバックには、IWCが独自に開発した素材「セラタニウム」が使われています。セラタニウムはチタンの軽さと構造的な強度に加え、セラミックに匹敵する硬度と耐傷性を兼ね備えた素材です。宇宙空間での激しい温度変動（直射日光下で100度超、日陰でマイナス150度）や放射線にも対応します。また、ストラップにはフッ素ゴム（FKM）製のラバーが採用され、断熱性と紫外線耐性を確保しています。

Vast社のテストで宇宙飛行認証を取得

この時計の宇宙飛行公式認証は、商業宇宙ステーション「Haven-1」を開発する米Vast社とのパートナーシップによって実現しました。2027年第1四半期の打ち上げを目指してHaven-1の開発が進むなか、カリフォルニア州ロングビーチの同社本社では、その運用環境を想定した広範なテストが実施されました。

検証項目は、ロケット上昇時の最大10Gに達する加速や激しい振動への耐性、圧力変化、さらにHaven-1の機内環境との素材適合性にまで及び、これら全ての厳格な基準をクリアしたことで、実戦投入に向けた認証を正式に取得しています。

IWCは航空用ツールウォッチの製造で90年の歴史を持ち、近年では「Inspiration4」や「Polaris Dawn」といった有人宇宙飛行ミッションにも時計を送り出してきました。ただし、これまで宇宙に持ち込まれたIWCの時計は、いずれも地球の航空用時計を改修したものでした。宇宙での使用を前提にゼロから設計された時計は、今回の「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」が同社初となります。

関連画像・映像

【▲ IWC「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」の正面。ホワイトのセラミックケースとFKMラバーストラップ、マットブラック文字盤の全体像（Credit: IWC Schaffhausen）】

【▲ IWC「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」のケースバック。セラタニウム製の裏蓋に宇宙船を象徴するエングレーヴィングと「SPACEFLIGHT QUALIFIED」の刻印がある（Credit: IWC Schaffhausen）】

【▲ Vast社での振動テスト中のIWC パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ。テスト用プラットフォームに固定され、加速度センサーが取り付けられている（Credit: IWC Schaffhausen）】

文・編集／sorae編集部

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