14日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグでアトレティコ・マドリードとバルセロナが対戦した。



先週の1stレグはカンプノウで先勝したアトレティコ。CLノックアウトラウンドのホーム戦では一度も負けたことがない中、迎えた2ndレグは序盤からバルサが果敢に攻める展開に。すると4分、ラミン・ヤマルのパスカットから、こぼれ球を拾ったフェラン・トーレス、ヤマルと流れ、バルサの10番が左足でゴールに流し込んだ。バルサがいきなり先制すると、24分にもゴールが生まれる。ダニ・オルモのスルーパスからF・トーレスが抜き出し、反転した後に左足のシュートでネットを揺らした。これで２戦合計2−2とバルサが追いつく。





だが31分、ホームのアトレティコが意地を見せる。グリーズマンのスルーパスからマルコス・ジョレンテが右サイドを突破。ファーサイドにいたアデモラ・ルックマンがダイレクト出会わせて3−2。アトレティコが再び2戦合計でリードする。前半を2−1で折り返したバルサは後半も果敢に攻める。55分にはF・トーレスがゴールもこれはオフサイド。なかなか同点に追いつくことができない。一進一退の攻防が続く中79分、途中交代で入ったアレクサンデル・セルロートを後方からエリック・ガルシアが倒してしまい1発レッド。2戦連続のDOGSOによりバルサはまたもや１人少ない状況となってしまった。それでもバルサは最後まで攻めたがゴールを奪えず試合は終了。1点を守り切ったアトレティコが2016-17シーズン以来となる準決勝進出を決めた。［スコア］アトレティコ・マドリード1-2バルセロナ［得点者］アトレティコアデモラ・ルックマン（31）バルセロナラミン・ヤマル（4）フェラン・トーレス（24）