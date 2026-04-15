強面役からコミカルな演技も大人気の俳優・遠藤憲一が、16日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。



【写真】確かに強面ｗ 魅惑的な低音ボイスにキュン♡

魅力的な低音ボイスでナレーションでも活躍する遠藤。15年前の初出演では番組50周年に向けてタイトルコールも。15年前の遠藤といえば、映画「マトリックス」や「20世紀少年」のシリーズ、ドラマ「華麗なる一族」や「JIN―仁―」、「ネスカフェ ゴールドブレンド」のCMなど幅広いナレーションを行っていた。そんな遠藤が今年放送開始50年を迎え、改めてその時の貴重な映像を黒柳と共に振り返る。



現在は料理番組にも出演し、料理を一から学んで奮闘中！知らない用語や料理名に困惑する日々。料理の苦労を知り、食事を作ってくれる妻への感謝の想いを話した。



また、長年ドラマで共演した西田敏行さんが亡くなり2年。これまでの現場では西田さんの数々のアドリブに度肝を抜かれ、また自身の演技のコメディ要素を引きだしてもらったいう。そんな西田さんとの思い出や、溺愛する保護犬との暮らしについても語った。



（よろず～ニュース編集部）