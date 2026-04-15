選手と乾杯できる特別体験！ セイコーマート「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯！」キャンペーン

記事ポイント セイコーマートの対象商品を買うと、北海道コンサドーレ札幌の選手と乾杯できる限定イベントに応募できます。サッポロビール園での食事付きイベントのほか、サイン入りシャツやドリンク、ペコママネーも当たります。セイコーマートの買い物とWEBエントリーで参加しやすく、北海道のサポーターにうれしい企画です。 セイコーマートの対象商品を買うと、北海道コンサドーレ札幌の選手と乾杯できる限定イベントに応募できます。サッポロビール園での食事付きイベントのほか、サイン入りシャツやドリンク、ペコママネーも当たります。セイコーマートの買い物とWEBエントリーで参加しやすく、北海道のサポーターにうれしい企画です。

セイコーマートは、北海道コンサドーレ札幌の選手と交流できる限定キャンペーンを実施しています。

対象商品を累計税込1,000円以上購入すると、食事付きイベントやサイン入りグッズなどが当たる抽選に応募できます。

北海道コンサドーレ札幌を応援している人は、普段の買い物で特別な体験を狙えます。

セイコーマート「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯！」キャンペーン

キャンペーン期間: 2026年4月13日から2026年5月10日までエントリー期間: 2026年5月17日まで応募条件: セイコーマートで会員証を提示し、対象商品を累計税込1,000円以上購入応募方法: 専用サイトからA〜E賞のうち1種類を選んでWEBエントリー対象商品: サッポロビール社商品全品、ポッカサッポロ社商品全品、ホットシェフ商品（予約商品を除く）

キャンペーンは、セイコーマートと北海道コンサドーレ札幌のパートナー企業が連携して実施しています。

買い物のついでに応募しやすく、クラブを身近に感じたいサポーターにぴったりです。

特別イベント招待

賞品名: A賞「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯！」イベントご招待当選人数: 10組30名会場: サッポロビール園参加費: 無料内容: ジンギスカンの食事、サッポロクラシックでの乾杯、写真撮影、質問、ミニゲーム応募条件: 20歳以上

特別イベントは、選手と同じテーブルを囲んで食事や交流を楽しめる貴重な機会です。

写真撮影や質問の時間も予定されているため、試合観戦とは違う距離感で選手とふれあえます。

サイン入りシャツ

賞品名: B賞 2025プラクティスシャツ（Lサイズ）当選人数: 3名好きな選手のサインを選べる

プラクティスシャツは、応援している選手を選んで応募できる点が魅力です。

推し選手のサイン入りグッズを手元に残したい人にうれしい賞品です。

ドリンク賞品

賞品名: C賞 サッポロ クラシック350ml 1ケース（24本入り）当選人数: 30名注意事項: 北海道外への発送はサッポロ生ビール黒ラベル350ml 1ケースに変更応募条件: 20歳以上賞品名: D賞 Ribbonナポリン 470ml 1ケース（24本入り）当選人数: 30名

サッポロ クラシックは、自宅で試合観戦を楽しみたい人に向いた賞品です。

Ribbonナポリンは世代を問わず楽しみやすく、北海道らしい飲み物を味わいたい人に合います。

ペコママネー

賞品名: E賞 ペコママネー3,000円分当選人数: 20名注意事項: セイコーマートクラブカードでのエントリー不可注意事項: 付与時点でペコママネー残高が47,000円以上ある場合はプレゼント不可

ペコママネーは、普段からセイコーマートを利用する人に使いやすい賞品です。

日常の買い物にそのまま活用できるため、実用性を重視する人にも選びやすくなっています。

参加企業

参加企業: 株式会社コンサドーレ参加企業: 株式会社セイコーマート参加企業: サッポロビール株式会社参加企業: ポッカサッポロ北海道株式会社

参加企業は、北海道コンサドーレ札幌を支えるパートナーとして今回の企画を展開しています。

北海道に根ざした企業がそろっているため、地元チームを応援する気持ちを買い物から広げやすいキャンペーンです。

セイコーマートのキャンペーンは、いつもの買い物を特別な応募機会に変えてくれます。

北海道コンサドーレ札幌の選手と会える体験から日常使いしやすい賞品までそろっているため、幅広いサポーターが参加しやすい企画です。

応援する楽しさを店舗での買い物につなげたい人は、期間中に対象商品をチェックしてみてはいかがでしょうか。

セイコーマート「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯！」キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンにはどうやって応募できますか？

A. セイコーマートで会員証を提示し、対象商品を期間中に累計税込1,000円以上購入したうえで、専用サイトから希望する賞品を1種類選んでWEBエントリーすると応募できます。

Q. 選手と会える賞品は誰でも応募できますか？

A. A賞の特別イベントは飲酒を含むため、20歳未満は応募も参加もできません。

Q. 対象商品にはどんなものがありますか？

A. サッポロビール社の商品全品、ポッカサッポロ社の商品全品、ホットシェフ商品（予約商品を除く）が対象です。

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