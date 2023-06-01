Perfumeコールドスリープ発表の裏側が明らかに！3人の25年間を描いたドキュメンタリー映画予告映像解禁

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Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の予告映像が解禁された。

■「活動凍結、一度したいと思っています」3人からライブスタッフにコールドスリープを伝える場面から始まる貴重映像

本作は、2015年公開の『WE ARE Perfume-WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年振り2度目のドキュメンタリー映画になる。コールドスリープ突入前のラストライブとなった2025年9月22日、23日開催の「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」をはじめ、世界中で多くの熱狂と感動を生み出してきた唯一無二のライブパフォーマンスと、結成から現在に至るまでのあ～ちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともに辿る。さらに、コールドスリープ発表後の裏側にも密着し、それぞれに独占インタビューも敢行。Perfumeのこれまでの歴史とともに、25年の歳月を経て、アーティスト・人として成長し大人になった彼女たちが、それぞれ変わってきたもの、変わらず在りつづけるものを紐解いていく。

今回解禁となる予告映像は「活動凍結、一度したいと思っています」と、長年Perfumeを支えてきたライブスタッフに、3人からコールドスリープを伝える場面から始まる。アーティストとして25年間全力で駆け抜けたPerfumeの軌跡と、それぞれの人生の選択が重なり合い、「いつかの未来でより輝くために」という想いに繋がっていく。

3人を25年間近くで見守ってきたMIKIKOの涙。あ～ちゃん、かしゆか、のっちの3人が涙ながら語る「Perfume」という存在。多くのファン、そして世間に衝撃を与えたコールドスリープ発表の裏側と、映画で初めて明かされる彼女たちの“今”の想いが垣間見える予告映像となっている。

■映画情報

『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』

5月15日全国公開

出演：Perfume

監督：佐渡岳利

音楽：中田ヤスタカ（CAPSULE）

配給：日活

(C)2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.

■関連リンク

映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』作品サイト

https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/

Perfume OFFICIAL SITE

https://www.perfume-web.jp/